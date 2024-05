Emilia Mernes rompió el silencio tras los rumores de embarazo y dio detalles sobre su estado de salud

La joven cantante argentina Emilia Mernes no estuvo atravesando un buen momento con su salud, motivo por el cual tuvo que suspender varios shows y esto avivó rumores de embarazo. Sin embargo Ángel de Brito soltó una bomba y en un nuevo programa de LAM, lo afirmó generando gran repercusión por lo cual la cantante fue obligada a romper el silencio.

quien pudiera estar así de PERFECTA después de una gastroenteritis, solamente emilia mernes

Con una aparición en su cuenta de la red social Instagram, Emilia Mernes habló sobre su estado de salud y aprovechó para ponerle un punto final al tema que afirmaba que estaba esperando un hijo con Duki, su pareja.

“Hola, mis amores, ¿Cómo están? Acá estoy. Quiero contarles, como muchos ya saben, tuve una gastroenteritis aguda muy fuerte y me recomendaron descansar para poder recuperarme y sentirme bien otra vez”, comenzó el video. Luego les pidió perdón a sus fanáticos por haber tomado la decisión de suspender sus shows: “Siento que les fallé, pero realmente no tenía otra opción. Necesitaba descansar, me dolía todo el cuerpo, me sentía fatal y realmente no había otra opción”.

Además reveló que también estuvo con cuestiones personales que terminaron por afectar su salud: “Supongo que el cuerpo me habló y me dijo que pare un poco”.

Emilia desmiente los rumores y cuenta que NO está embarazada

Tras contar cual es su situación actual respecto a la gastroenteritis que la llevó a tener que bajarse del escenario por un tiempo y de asegurar que se reprogramarán todas su presentaciones, Emilia terminó con los rumores de embarazo y firmemente concluyó: “No estoy embarazada, así que les agradezco si dejan de asumir que siempre lo estoy”.

Qué dijo Duki sobre los rumores de embarazo de Emilia, su pareja

El rapero también rompió el silencio este jueves en sus redes sociales. Aprovecho una historia en Instagram para sumarse con gracia a los rumores.

“Bueno, mi gente ya le estuve pensando nombres a la bendi: si es hombre se va a llamar Gohan y si es mujer le vamos a poner Cersei, así que acá abajo en la caja de los comentarios dejen qué nombre le pondrían si fuese hombre o mujer», bromeó el cantante sin dar detalles, pero con ese video todos sus fanáticos entendieron que estaba siendo irónico ante la situación y de alguna forma estaba negando los rumores.