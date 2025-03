Emily Ceco pidió que su ex novio aguarde la condena en prisión: “Temí por mi vida”

Emily Ceco reafirmó que teme por su vida y pidió que su ex novio, Santiago Martínez, aguarde la condena en prisión, tras quedar detenido por su denuncia con un estremecedor relato por violencia de género. El abogado defensor de Ceco contaba ayer que la solicitud de libertad hasta la condena, impuesta por el defensor de Martínez, ”fue rechazada por la gravedad de los hechos que se investigan, la brutalidad del ataque perpetrado por Martinez y no descartan que pudiera intentar fugarse”.

La palabra de Emily Ceco

Sobre la decisión judicial, Emily sostuvo: “Me trajo mucha paz porque si bien él estuvo días detenido, la mayoría de los hombres que están detenidos, con prisión preventiva, cuando salen unos días después, buscan a sus víctimas y las matan”.

En este sentido, la joven continuó: “Tenía miedo de que él saliera y me buscara para matarme porque no lo llegó a hacer. Iba a estar muy enojado y seguramente me iba a buscar”.

“Es un chico que se preocupa mucho por la imagen –estaba muy cambiado- no sé si en caso de que me lo cruzaba en la calle, lo iba a poder reconocer o si lo estaba usando como método para escabullirse y poder hacerme daño”, añadió Emily.

En cuanto al riesgo de fuga que tuvo en consideración el fiscal de la causa, Ceco sostuvo: “Me lo escribió por mensajes previo a mi denuncia y me dijo específicamente que se quería ir a Estados Unidos. Después de casi matarme, me dijo que se iba a ir, que si no volvía con él, se iba”.

Asimismo, una ex novia de Santiago, que prefirió resguardar su identidad, afirmó que se conocieron en Los Ángeles y que él la manipulaba para obtener un seguimiento detallado de su rutina. Ante esto, Emily añadió que Martínez vivió dos años en Los Ángeles.

“Esperamos que aguarde una condena efectiva mientras está en prisión”, remarcó la joven en un pedido casi desesperado, al tiempo que recordó uno de los peores momentos de la relación cuando temió por su vida.

“Sentí que él me estaba queriendo matar. En el momento que me tapaba la boca mientras me ahorcaba, en cuanto me pude correr me pegó en la sien, eso es porque me quería matar, no había otra explicación, yo temí por mi vida”, concluyó Ceco.