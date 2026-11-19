Detrás de las cámaras, los millones de seguidores y las exitosas marcas de las Kardashian existe una mujer que no necesita protagonizar un reality para construir su propio imperio. Se llama Emma Grede, es británica y se convirtió en una de las empresarias más influyentes de la industria de la moda y la belleza, gracias a su participación en negocios junto a Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner.

Aunque Kris Jenner continúa siendo la gran estratega y representante de los negocios familiares, Grede ocupa un lugar fundamental en varias de las compañías que transformaron la popularidad de las celebridades en marcas internacionales. Su historia, sin embargo, comenzó muy lejos del lujo de Hollywood: creció en Londres, en una familia de recursos limitados, y construyó su carrera a partir del marketing, la moda y una particular habilidad para identificar oportunidades comerciales.

Quién es Emma Grede, la empresaria que trabaja detrás de las Kardashian

Emma Grede nació en Londres en 1982 y creció en el este de la ciudad junto a sus hermanas, bajo el cuidado de su madre. Desde joven se interesó por la moda, aunque su camino hacia el éxito no estuvo relacionado inicialmente con el diseño de ropa.

Su primera gran oportunidad llegó a través del marketing y la representación comercial de marcas y celebridades. Después de trabajar en la industria de la moda, fundó ITB Worldwide, una agencia especializada en conectar empresas con figuras públicas y desarrollar estrategias de comunicación.

Esa experiencia le permitió comprender algo que años después se convertiría en el eje de sus negocios: la fama puede atraer consumidores, pero para construir una empresa rentable se necesita un producto, una estrategia y una estructura comercial sólida.

Según reconstruyeron medios internacionales como Forbes, Vogue y Fortune, Grede comenzó a desarrollar relaciones con algunas de las personalidades más influyentes del entretenimiento estadounidense.

Entre ellas estaba Kris Jenner, la madre y representante de las Kardashian, a quien le presentó una idea que terminaría cambiando su carrera.

Cómo Emma Grede conoció a Kris Jenner y comenzó a trabajar con las Kardashian

El vínculo empresarial comenzó con una propuesta para crear una marca de ropa que respondiera a una necesidad concreta del mercado: ofrecer prendas de denim para mujeres con diferentes tipos de cuerpo.

Grede identificó que muchas consumidoras no encontraban jeans que se adaptaran a sus medidas y consideró que existía una oportunidad comercial para desarrollar una marca inclusiva.

La empresaria se acercó a Kris Jenner, quien reconoció el potencial de la propuesta y la vinculó con su hija Khloé Kardashian.

De esa sociedad nació Good American, lanzada en 2016, una firma que comenzó vendiendo jeans y luego amplió su catálogo a otras prendas de vestir.

La marca se posicionó a partir de una propuesta centrada en la diversidad de talles y cuerpos, una característica que se convirtió en parte de su identidad comercial.

El éxito de Good American abrió las puertas a nuevas asociaciones con integrantes de la familia Kardashian-Jenner.

De Good American a SKIMS: los negocios millonarios de Emma Grede

La empresaria británica participó en el desarrollo de algunas de las marcas más conocidas de las Kardashian.

Good American: fundada junto a Khloé Kardashian, se especializa en denim, ropa y prendas diseñadas para una amplia variedad de talles. Grede ocupa el cargo de directora ejecutiva.

SKIMS: es la reconocida marca de ropa interior, prendas moldeadoras y básicos creada por Kim Kardashian junto a Jens Grede y otros socios. Emma Grede participa como socia fundadora y ha desempeñado un papel importante en el desarrollo de productos.

Safely: es una marca de productos de limpieza para el hogar que Grede lanzó junto a Kris Jenner y Chrissy Teigen.

Khy: es la firma de moda de Kylie Jenner, en cuyo desarrollo también participó Grede como cofundadora.

Estas sociedades reflejan una estrategia que va más allá de utilizar la imagen de una celebridad para vender productos. El objetivo es construir marcas con identidad propia, presencia comercial y capacidad para competir en mercados internacionales.

Sin embargo, Grede no es la propietaria de todos los negocios Kardashian ni dirige la totalidad de las empresas familiares. Su influencia se concentra en las compañías en las que participa como fundadora, socia o ejecutiva.

Cuánto dinero tiene Emma Grede, la empresaria detrás de las Kardashian

El crecimiento de sus negocios también se reflejó en su patrimonio personal.

De acuerdo con una estimación publicada por Forbes en junio de 2025, Emma Grede acumulaba una fortuna cercana a los 405 millones de dólares.

La cifra la ubicó entre las empresarias que construyeron grandes patrimonios a partir de compañías vinculadas con la moda, el consumo y las celebridades.

Una parte importante de su riqueza está relacionada con sus participaciones empresariales, por lo que el valor de su patrimonio puede variar según la evolución de las compañías.

Grede también ha sido reconocida por su trayectoria como emprendedora y por su capacidad para transformar ideas comerciales en marcas de alcance internacional.

Quién es el marido de Emma Grede y qué papel tiene en SKIMS

La empresaria está casada con Jens Grede, un ejecutivo sueco que también tiene una participación central en los negocios vinculados con las Kardashian.

Jens es cofundador y director ejecutivo de SKIMS, la compañía de Kim Kardashian que logró posicionarse como una de las marcas más reconocidas del mercado de ropa interior y prendas moldeadoras.

La pareja comparte una extensa experiencia en el mundo empresarial y tiene cuatro hijos.

Aunque ambos están vinculados con algunas de las mismas compañías, desempeñan funciones diferentes dentro de sus estructuras.

La estrategia que convirtió a las Kardashian en empresarias multimillonarias

Durante años, las Kardashian fueron conocidas principalmente por el reality Keeping Up with the Kardashians, sus apariciones públicas y su presencia en las redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia desarrolló un modelo de negocios que combina popularidad, marketing digital, productos de consumo y asociaciones con empresarios especializados.

En ese esquema, Kris Jenner continúa siendo una figura central por su capacidad para gestionar las carreras de sus hijos y detectar oportunidades comerciales.

Emma Grede representa otra pieza importante de esa estructura: la experiencia empresarial necesaria para desarrollar productos, organizar equipos y convertir una idea en una compañía.

Su trabajo demuestra que detrás de algunas de las marcas más exitosas de Hollywood existen profesionales que no siempre ocupan el centro de la escena.

Emma Grede: de una infancia humilde a convertirse en una de las mujeres más poderosas de la moda

En entrevistas con medios internacionales, Grede ha recordado sus orígenes y el esfuerzo que realizó para construir su carrera.

En abril de 2026, la revista Fortune publicó una entrevista en la que la empresaria repasó cómo su acercamiento a Kris Jenner terminó convirtiéndose en una de las decisiones más importantes de su vida profesional.

Su historia combina perseverancia, conocimiento del mercado y una capacidad para establecer relaciones comerciales que le permitió ingresar en uno de los círculos empresariales más exclusivos del entretenimiento.

Hoy, mientras Kim Kardashian, Khloé Kardashian y Kylie Jenner continúan siendo las caras visibles de sus marcas, Emma Grede es una de las mujeres que trabajan detrás de escena para convertir esa popularidad en negocios de alcance mundial.

Su recorrido también deja una conclusión: en el universo Kardashian, la imagen es fundamental, pero el verdadero desafío empresarial consiste en construir compañías que puedan sostenerse mucho más allá de la fama.