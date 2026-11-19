En Cinco Saltos se montó un gran operativo para encontrar a un hombre que tras caer al canal principal de riego, fue arrastrado por la corriente. El hecho se registro el miércoles 18 de noviembre por la tarde y, si bien hubo intervención inmediata para rescatarlo, la fuerza del agua dificultó la tarea antes de de que se le perdiera el rastro.

Los rastrillajes terminaron sin resultados positivos, pero este jueves se retomó la búsqueda por agua y tierra. Asimismo, se confirmó que el desaparecido es un camionero oriundo de Entre Ríos.

Camionero desaparecido en Cinco Saltos: la desaparición, el operativo y qué se sabe del camionero

En el lugar se desplegó un amplio operativo integrado por personal policial y de bomberos. De acuerdo con la información compartida por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad, el desaparecido es un transportista entrerriano que cayó accidentalmente al canal principal de riego a la altura del Parque Industrial de Cinco Saltos.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho tras ser alertadas por un vecino que caminaba por la vera del canal y advirtió que el hombre, desde el agua, levantaba los brazos pidiendo auxilio. De inmediato acudieron al sector dos integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios locales y uno de ellos se arrojó al cauce para intentar rescatarlo; sin embargo, la fuerte corriente impidió alcanzarlo.

Luego de perderlo de vista se solicitó más ayuda con el cual se montó un intenso rastrillaje en el sector noreste, desde el área de juegos infantiles hacia el Parque Industrial y la usina. La búsqueda incluyó kayaks y un dron, además de recorridas a pie por ambas márgenes.

En estas tareas trabajaron de manera conjunta los Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, las comisarías 7° y 43°, la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y personal de Defensa Civil.

La identificación de la víctima llegó más tarde, cuando vecinos y empleados de una firma del predio informaron la presencia de un camión Mercedes-Benz estacionado con la puerta abierta y una garrafa afuera, sin rastros de su chofer. Al inspeccionar los alrededores, los efectivos hallaron a unos 50 metros -sobre una bajada de cemento hacia el canal- trapos, un cepillo manual y agua salpicada, mientras que el frente del rodado estaba recién higienizado. Estos indicios reforzaron la hipótesis de que el conductor limpiaba la unidad antes de caer, algo que luego confirmó el testimonio de un trabajador de la zona que lo había visto realizar esa tarea mientras aguardaba para efectuar una carga.

Por disposición de la fiscalía de turno, el vehículo fue precintado y quedó bajo custodia policial a la espera de una requisa, en paralelo se solicitó el análisis de las cámaras del sistema 911 ubicadas en el puente amarillo de acceso al parque.

Durante la jornada de este jueves 19 de noviembre se reanudaron los rastrillajes a lo largo del curso de agua y sus zonas linderas. Al igual que en el primer día, el despliegue cuenta con drones y embarcaciones para ampliar el radio de búsqueda.

Respecto a las características del hombre, la bombera que se arrojó al agua para rescatarlo aportó que tenía pelo largo y llevaba una remera gris.