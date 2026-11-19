Murió Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera y una de las figuras reconocidas del blues argentino. El músico tenía 69 años y su fallecimiento fue confirmado por su familia a través de las redes sociales.

La noticia se conoció este jueves 19 de noviembre y generó tristeza entre músicos, colegas y seguidores de la emblemática banda que lideró Adrián Otero. Según informó Infobae, Alfano falleció acompañado por sus seres queridos.

Murió el guitarrista de Memphis La Blusera: el mensaje de su familia

A través de una publicación en las redes sociales del artista, sus familiares comunicaron su fallecimiento y agradecieron las muestras de cariño recibidas.

Rubén “King” Alfano fue parte de una de las etapas más recordadas de Memphis La Blusera, agrupación que contribuyó a popularizar el blues en Argentina y dejó canciones que marcaron a varias generaciones.

Tras conocerse la noticia, distintos referentes de la música nacional expresaron su tristeza y recordaron su trayectoria.

Hasta el momento, no trascendió oficialmente la causa de su muerte.