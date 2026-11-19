Murió a los 69 años Rubén “King” Alfano, una de las guitarras históricas de Memphis La Blusera
El músico Rubén “King” Alfano, reconocido por su trayectoria como guitarrista de Memphis La Blusera, murió a los 69 años. Su familia confirmó la noticia y el blues argentino lo despide con profundo dolor.
Murió Rubén “King” Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera y una de las figuras reconocidas del blues argentino. El músico tenía 69 años y su fallecimiento fue confirmado por su familia a través de las redes sociales.
La noticia se conoció este jueves 19 de noviembre y generó tristeza entre músicos, colegas y seguidores de la emblemática banda que lideró Adrián Otero. Según informó Infobae, Alfano falleció acompañado por sus seres queridos.
Murió el guitarrista de Memphis La Blusera: el mensaje de su familia
A través de una publicación en las redes sociales del artista, sus familiares comunicaron su fallecimiento y agradecieron las muestras de cariño recibidas.
Rubén “King” Alfano fue parte de una de las etapas más recordadas de Memphis La Blusera, agrupación que contribuyó a popularizar el blues en Argentina y dejó canciones que marcaron a varias generaciones.
Tras conocerse la noticia, distintos referentes de la música nacional expresaron su tristeza y recordaron su trayectoria.
Hasta el momento, no trascendió oficialmente la causa de su muerte.
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