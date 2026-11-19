Una mujer fue acusada como presunta autora del delito de amenazas simples, tras un violento episodio registrado en un comercio. Foto captura MPF.

Una mujer fue acusada en Cipolletti por amenazar a una empleada de una heladería y alentar la agresión física que su hija, de 15 años, habría cometido contra la trabajadora. El ataque ocurrió el 1 de enero de 2026, en un comercio ubicado sobre calle Mengelle al 1100, donde la adolescente ingresó detrás del mostrador con una picana eléctrica y golpeó a la víctima.

La formulación de cargos se realizó este miércoles, durante una audiencia en la que la fiscal Alejandra Altamira describió dos episodios ocurridos con aproximadamente dos horas de diferencia. La jueza de garantías Sonia Martín tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por cuatro meses.

Primero hubo amenazas y después regresaron al local

Según la acusación fiscal, el primer episodio ocurrió alrededor de las 19:30. La imputada se presentó en la heladería para reclamar por la atención que había recibido su padre e increpó a la empleada. En medio de la discusión, habría amenazado con golpearla y anticipado que su hija adolescente volvería para agredirla.

La mujer también le habría advertido que la joven no tendría consecuencias por ser menor de edad. En ese momento, la adolescente respaldó las intimidaciones y ambas se retiraron del comercio.

Cerca de las 21:30, la acusada regresó junto a su hija, de 15 años. De acuerdo con el relato de la fiscalía, la menor ingresó detrás del mostrador con una picana eléctrica de 5.000 voltios, tiró a la trabajadora al piso y la golpeó.

La mujer permaneció en el lugar durante la agresión y habría alentado a su hija a continuar. Incluso, les gritó a quienes intentaban intervenir que dejaran que la adolescente golpeara a la empleada por haber atendido mal.

Antes de retirarse, volvió a amenazar a la víctima y le advirtió que podría atacarla con un arma de fuego.

La víctima recibió atención médica

La trabajadora sufrió dolores en la cabeza, la región occipital y el cuello, por lo que debió recibir atención médica inmediata en el hospital local. La fiscalía sostuvo que las intimidaciones y la agresión le provocaron un profundo temor.

Entre los elementos reunidos para respaldar la acusación se encuentran la denuncia penal, el acta de procedimiento de la Comisaría 32° del barrio La Paz y los certificados médicos. También se incorporaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del comercio, aportadas por la encargada y extraídas bajo cadena de custodia policial.

La investigación cuenta, además, con el secuestro de la picana eléctrica, la historia clínica de la empleada y los informes del Cuerpo de Investigaciones Forenses.

El defensor oficial Marcelo Caraballo, quien asistió a la imputada, no presentó objeciones al relato de los hechos ni a la calificación legal propuesta por la fiscalía. La mujer fue acusada como presunta autora del delito de amenazas simples.

La jueza Sonia Martín dio por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.