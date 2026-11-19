Rubén “King” Alfano fue mucho más que el guitarrista de Memphis La Blusera. Nacido en el barrio porteño de Floresta, integró una generación de músicos que contribuyó a consolidar el blues en castellano y a convertirlo en uno de los sonidos característicos del rock argentino. Su muerte, ocurrida el miércoles 18 de noviembre de 2026 a los 69 años, volvió a poner en primer plano su extensa trayectoria.

Según reconstruyó Noticias Argentinas, el músico nació el 25 de marzo de 1957 en Buenos Aires y comenzó a tocar la guitarra a los 12 años. Estudió durante cinco años en el conservatorio, donde obtuvo el título de Profesor Elemental de Música. Su formación también estuvo marcada por los encuentros con otros jóvenes de Floresta que compartían su admiración por artistas como B.B. King, Freddie King, Cream y Fleetwood Mac.

Quién era Rubén “King” Alfano y cómo comenzó su carrera musical

Antes de convertirse en una figura reconocida del blues nacional, Alfano integró Pionono, una banda que obtuvo el segundo puesto en el Primer Festival Beat de 1971, certamen en el que también participó Sui Generis.

Posteriormente tuvo un breve paso por OM, una agrupación de rock progresivo, hasta que su camino musical quedó definitivamente vinculado con Memphis La Blusera.

En 1980 se incorporó a la banda, donde compartió escenario con Adrián Otero, Daniel “Ruso” Beiserman y Emilio Villanueva, entre otros músicos fundamentales de la formación.

Su guitarra rítmica fue parte del sonido que distinguió a Memphis durante sus primeros años, cuando el grupo comenzaba a abrirse camino en una escena dominada principalmente por el rock.

Por qué le decían “King” al guitarrista de Memphis La Blusera

Uno de los detalles más particulares de su historia es el origen de su apodo artístico.

Fue Pajarito Zaguri, uno de los pioneros del rock argentino, quien comenzó a llamarlo “King”, debido a que Alfano utilizaba una guitarra similar a la de B.B. King, uno de sus grandes referentes musicales.

El sobrenombre lo acompañó durante toda su carrera y terminó convirtiéndose en parte de su identidad artística.

Entre sus amigos y compañeros también era conocido cariñosamente como “el Negro” Alfano.

Los discos que grabó Rubén “King” Alfano con Memphis La Blusera

Durante su etapa en la banda, el guitarrista participó en cinco álbumes de estudio que contribuyeron a consolidar la popularidad del grupo:

Alma bajo la lluvia

Medias negras

Tonto rompecabezas

Memphis La Blusera

Nunca tuve tanto blues

También participó en la grabación de Memphis en vivo, registrado en el Teatro Gran Rex, que alcanzó el triple platino.

Con Memphis recorrió distintos escenarios del país y compartió presentaciones con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King y Taj Mahal.

Pero su participación no se limitaba a tocar la guitarra. Durante los primeros años también colaboró con la representación del grupo, la contratación de espectáculos y el contacto con la prensa, actividades que combinaba con su trabajo como visitador médico.

Qué hizo Rubén “King” Alfano después de dejar Memphis La Blusera

Tras su alejamiento de la banda, Alfano continuó desarrollando proyectos musicales vinculados con el blues y el rock argentino.

En 2002 comenzó a formar La Floresta, una agrupación cuyo nombre eligió como homenaje al barrio donde había crecido.

Con ese proyecto interpretó canciones propias y versiones de artistas fundamentales del rock nacional, entre ellos Manal, Moris, Los Gatos y Pajarito Zaguri.

La formación realizó grabaciones en 2003 y 2015. Además, el guitarrista encabezó otros proyectos bajo su propio nombre y continuó presentándose en escenarios argentinos.

El legado de Rubén “King” Alfano en el blues argentino

La trayectoria de Alfano estuvo estrechamente relacionada con el crecimiento de Memphis La Blusera, una banda que consiguió acercar el blues a un público masivo.

Su aporte como guitarrista rítmico fue parte de una identidad musical que combinó las influencias del blues estadounidense con letras y experiencias propias de la vida urbana argentina.

Su muerte representa la despedida de uno de los protagonistas de una generación que ayudó a construir el sonido del blues nacional.

Aunque su nombre no siempre tuvo la exposición de otros integrantes de Memphis La Blusera, su guitarra quedó registrada en algunos de los discos fundamentales de la banda y en una etapa decisiva para la historia del género en Argentina.