Ensalada proteica y energética: la opción ideal para cenar liviano, descansar mejor y levantarse con más energía

Una ensalada proteica y energética es una excelente opción para reemplazar la cena tradicional, especialmente si se realiza actividad física o se busca mantener el peso.

Cenar liviano no significa quedarse con hambre. Una buena combinación de proteínas, vegetales y grasas saludables puede convertirse en una alternativa completa para quienes buscan descansar mejor y despertar con más energía.

Según especialistas en nutrición, las cenas livianas y balanceadas ayudan al cuerpo a realizar mejor la digestión durante la noche, evitando el mal descanso, la acidez o la pesadez. Una ensalada proteica y energética es una excelente opción para reemplazar la cena tradicional, especialmente si se realiza actividad física o se busca mantener el peso.

Ingredientes recomendados para ensalada proteica y energética

Esta receta puede adaptarse a los gustos personales, pero debe incluir tres grupos clave:

  1. Proteínas magras: pollo a la plancha, atún, huevo duro, garbanzos o tofu.
  2. Verduras frescas: hojas verdes (espinaca, rúcula o lechuga), tomate, pepino, zanahoria rallada, palta.
  3. Grasas saludables y energía natural: aceite de oliva, semillas de chía o girasol, frutos secos y cereales integrales (como quinoa o arroz integral).

Paso a paso

  1. En un bol grande, colocar una base de hojas verdes lavadas.
  2. Agregar una porción de proteína cocida: por ejemplo, media pechuga de pollo desmenuzada o un huevo duro y media taza de garbanzos.
  3. Incorporar las verduras elegidas y un toque de palta o una cucharadita de semillas para sumar textura y grasas buenas.
  4. Condimentar con una cucharada de aceite de oliva, jugo de limón, sal y pimienta.

Si se desea un plus energético, se puede sumar media taza de quinoa cocida o batata en cubos asada.

Beneficios de una cena liviana y proteica

  • Favorece la digestión y el descanso nocturno.
  • Aporta energía sostenida para el día siguiente.
  • Ayuda al control del peso sin perder masa muscular.
  • Mejora el metabolismo y la sensación de bienestar.

Cenar con inteligencia es una de las claves de una vida saludable. Esta ensalada no solo aporta nutrientes de calidad, sino que también ayuda a conectar con el propio cuerpo, descansar mejor y comenzar la jornada siguiente con vitalidad.


