Escándalo en Gran Hermano 2022 por un comentario de Santiago Del Moro: «Se va el domingo»

Luego de una picante Gala de Nominación este miércoles, y con solo siete integrantes en la recta final de la competencia, el reality Gran Hermano 2022 volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por un filoso comentario de Santiago Del Moro que generó suspicacias entre el público.

Es que en la edición de anoche se realizó una nominación fulminante, es decir la que lleva a placa sin escalas a la persona que la recibe, y una acotación del conductor se tradujo en malestar en las redes sociales.

La «fulminada» fue Camila Lattanzio, a partir de una extraña jugada de Julieta Poggio quien llegó al Confesionario determinada a complicar a su par de competencia. «La nomino a Camila porque no me cierra su juego y porque ya me avisaron de afuera que me había traicionado. Una vez está bien, pero ya dos veces que me lo digan… no» justificó la joven participante sobre su decisión, tal como pide «Big» en estas instancias.

En ese marco, y ya con la placa de nominación completa, llegó el polémico comentario de Del Moro que fomentó el escándalo en redes sociales. “Camila fulminadisima, se va el domingo” indicó el conductor del ciclo, e inmediatamente quedó escrachado.

Lo cierto es que Camila es una de las jugadoras menos querida en la pantalla de Gran Hermano 2022, tras haber ingresado con la competencia ya iniciada, junto al ya expulsado Ariel. Sin embargo, nada está dicho y los resultados pueden cambiar de cara al fin de semana. Habrá que esperar.

Cómo quedó la placa de nominados de Gran Hermano 2022

Tras la jugada de Julieta, la placa de nominados deja en riesgo a muchos de los participantes: 5, de los 7 que aún compiten, quedaron expuestos a la posibilidad de irse. Los «hermanitos» decidieron entonces que junto a Camila, estén también Lucila “La Tora” Villar, Daniela Celis, Ignacio “Nacho” Castañares y la misma Julieta.

Ahora habrá que ver a quién salvará Romina Uhrig, ya que se quedó con la prueba de liderazgo del pasado martes, y será la encargada de definir quién se bajará de la placa que definirá el juego de las próximas semanas.