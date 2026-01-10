Escándalo en Hollywood: Tobey Maguire fue captado escalando el muro de su casa junto a una misteriosa mujer

El actor estadounidense Tobey Maguire, fue captado infraganti intentando ingresar a su casa, acompañado por una chica misteriosa. En las imágenes que circularon en las redes sociales, se puede ver al joven escalando la puerta de su casa de Hollywood, luego de tener problemas para ingresar.

Tobey Maguire infraganti: escaló una pared con una cerveza en la mano y una chica misteriosa

El protagonista de Spider-Man fue captado por los paparazzis que lo esperaban fuera de su hogar en Los Ángeles durante la noche del jueves.

Las imágenes, difundidas por el medio estadounidense TMZ, muestran a Maguire llegando a altas horas de la noche junto a su cita, una joven con cabello castaño que aún no fue identificada.

Sosteniendo una botella de cerveza en su mano, los paparazzis captaron como al actor de 50 años intentando ingresar a su casa, sin tener un buen resultado. Tras los fallidos intentos, dejó su cerveza en el piso y escaló el muro que recubre su casa.

Su pareja misteriosa siguió el gesto y ambos desaparecieron de los ojos de los paparazzis.