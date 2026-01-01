Mel Gibson y Rosalind Ross se separaron tras 9 años en pareja

El actor de Hollywood, Mel Gibson, y la guionista Rosalind Ross, dieron fin a su relación tras nueve años en pareja y un hijo juntos. Según explicaron los protagonistas, la separación tomó lugar hace un año, pero decidieron mantenerlo en secreto hasta ahora.

La pareja se conoció en 2014 a través de amigos en común para poco tiempo después oficializar su relación. En 2017, el romance dio la bienvenida a su hijo Lars, días antes de que Gibson recibiera una nominación al Oscar a Mejor Director por la película Hacksaw Ridge.

A través de un comunicado que difundieron en la revista estadounidense People, la pareja confesó que le puso fin a su matrimonio el año pasado y, tras una crisis sin solución, decidieron hacer pública su decisión previo a recibir el año nuevo.

«Aunque es triste cerrar este capítulo de nuestras vidas, estamos bendecidos con un hermoso hijo y seguiremos siendo los mejores padres posibles», declararon al medio.

La gran crisis que atravesaron Mel Gibson y Rosalind Ross

A principios de 2025, la pareja sufrió la gran perdida de su mansión de Malibú, producto de los incendios forestales que se adueñaron de Los Ángeles. Según trascendió, el actor se encontraba fuera del país por cuestiones laborales, pero su familia y mascotas debieron ser evacuados de forma inmediata.

«La buena noticia es que los miembros de mi familia y las personas que amo están bien; todos estamos felices, saludables y fuera de peligro. Eso es realmente lo único que me importa», declaró el actor a un medio estadounidense.