ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Escándalo en Perú: el tenso cruce de Fito Páez con el público y los técnicos”

El músico se subió al escenario limeño y terminó por protagonizar un tenso cruce con el público y los técnicos del evento.

Redacción

Por Redacción

Fito Paéz

Fito Paéz

El cantante Fito Páez protagonizó un tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú, acusó de que el espectáculo parecía “un cementerio” y terminó por pedirle a la gente que se “despierte” porque estaban “dormidos”.

Fito Páez interrumpió su show en Perú y pidió que el público ‘despierte’

En medio del espectáculo, Fito Páez solicitó: “Prendé todo Gerónimo por favor, prendé a la gente, prendela toda. Se están durmiendo todos, muchachos. Esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir, a gozar y a despertar ¡Que el mundo está vivo!”.
“A ver si despertamos un poquito, no sé qué está pasando, hay una niebla cósmica que está invadiendo el mundo y los está durmiendo a todos, esto es todo lo contrario, acá se viene a vivir y a gozar”, continuó.

Y tras la exclamación “Pará, pará pará, pará todo”, indicó: “Quedate con luces”. Es que “Fito” buscó apaciguar las cosas y le pidió a los espectadores: “Sepan disculpar, pero parece un cementerio esto, más que una fiesta y lo vamos a solucionar para la próxima vez”.
Ante algunos de los abucheos de los presentes, Páez continuó: “Muy en serio, arriba y abajo”. Con este gesto se refirió al estado sobre las tablas y entre las butacas. Es que, según se conoció en las últimas horas, el percance también habría sido técnico.

Fuentes indicaron que el músico habría tenido “los sonidos” -retornos y monitores de trompeta- muy cerca del piano por lo que el músico habría estado de “muy mal humor constantemente”. Además, los comentarios definieron como “frío” al público que participó del concierto.



Temas

Fito Páez

El cantante Fito Páez protagonizó un tenso cruce con el público  y los técnicos durante un show en Perú, acusó de que el espectáculo parecía “un cementerio” y terminó por pedirle a la gente que se “despierte” porque estaban “dormidos”.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios