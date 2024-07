Escándalo en Survivor Expedición Robinson: una jugadora es apuntada por supuestos robos

En el campamento Sur de Survivor Expedición Robinson crece la incomodidad por los supuestos robos. Janet Duarte es la principal acusada pero la actriz y bailarina se defendió al sostener que hay un «problema de convivencia» con los demás supervivientes de la tribu amarillo.

“Se están perdiendo cosas y por el momento quiero creer que es porque algunos son un poco desorganizados y descuidados”, sostuvo. Samanta Herdt, que sufrió la pérdida de sus sandalias, apuntó contra Janet. “Todas me ayudaron a buscar excepto ella, me pareció rara la situación”, explicó.

Survivor Expedición Robinson: Martina muy dura con Janet

“Si se perdió la sandalia de Samanta es por falta de orden y atención. Yo no las agarré y además no calzamos lo mismo. Si la necesitara tampoco lo haría”, argumentó Janet de Survivor Expedición Robinson.

Martina Musillo, la superviviente a la que el mar le devolvió una pollera, fue más allá y se mostró durísima con Janet. “Este duende no habla, no se expresa y niega todo. Si no hay otra manera de que lo admita, hay que votarla para que se vaya y que nadie nos robe nada”, sostuvo la estudiante de periodismo deportivo.

Survivor Expedición Robinson y una eliminación inesperada

El equipo Norte tuvo que pasar una vez más por el Consejo Tribal y Survivor Expedición Robinson despidió a un jugador inesperado. Marley tuvo que apagar la antorcha del bombero jubilado considerado el «papá» del grupo y hubo lágrimas entre sus compañeros.

Luego de perder el juego por la inmunidad, el campamento Norte tuvo que definir quién sería el segundo integrante en irse, pero nadie esperaba que Martín Lobo fuera el tercer eliminado del reality. El bombero rescatista jubilado se había mostrado desde el primer momento como el líder natural del grupo y era querido por todos sus compañeros.