Esmeralda Mitre acusó de violencia a su cuñado Marcos Pereda, vice de la SRA: «Me pegó”

Esmeralda Mitre realizó una serie de denuncias públicas sobre una situación de violencia de género en la que señaló a Marcos Pereda Born, esposo de su hermana Azul García Uriburu.

Esmeralda Mitre: «Mi cuñado me pegó»

“El señor Marcos Pereda Born está imputado y procesado por violencia de género y por más cosas q sabrán!! Mi cuñado me pegó”, enfatizó la actriz.

A través de su cuenta de X, Mitre dijo que Pereda Born fue imputado y procesado por haber ejercido violencia física en su contra, en presencia de la policía. La denuncia fue ratificada por la propia Mitre, quien critica a diversas figuras por supuestamente proteger a Pereda y permitirle continuar en su cargo dentro de la Sociedad Rural Argentina.

En una reunión, el vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, Marcos Pereda. Javier Milei y Betina Bulgueroni lo acompañan. Fotografía Agencia Noticias Argentinas / Archivo.

En su publicación, Mitre cuestionó la reelección de Pereda como vicepresidente de la Sociedad Rural, cargo que obtuvo, según ella, a pesar de su situación judicial. Señala que tanto la Sociedad Rural como su presidente, Nicolás Pino, permitieron su participación en las elecciones sin tomar en cuenta su historial judicial. Además, menciona que habló directamente con Pino, quien, según Mitre, no estaba al tanto de los cargos que pesaban sobre Pereda Born.

No hay enigma @AsisOberdan querido Jorge!Marcos Pereda BORN,marido de mi hermana azul García uriburu,está imputado y procesado,por haber ejercido violencia de género pegándome en frente de la policía , denunciado por la misma y ratificada por mi ,y a pesar de ello,sabiendo la… — Esmeralda Mitre (@EsmeraldaMitre) October 3, 2024

Esmeralda Mitre también mencionó a Patricia Bullrich, a quien interpela por no haber informado sobre la situación de Pereda Born, dada la relación personal que ambas mantienen. “Yo me pregunto @PatoBullrich, ya que me conoces de toda vida, ¿cómo no avisaste? y comprometiste a todos. Me conoces, creíste q no diría la verdad”, señaló Mitre.

Mitre concluye su denuncia solicitando una respuesta por parte de Javier Milei y exigiendo la dimisión de Pereda Born de su cargo en la Sociedad Rural, refiriéndose a su conducta como una falta de respeto hacia la función que desempeña y hacia la sociedad argentina.