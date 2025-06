Giuliana Salguero anunció su nuevo desafío laboral en TN: «Nos vemos el domingo» 

Giuliana Salguero anunció su nuevo desafío laboral en TN y reveló algunos detalles. A través de su cuenta de Instagram, la periodista contó que recorrerá el país para mostrarle a los televidentes diferentes lugares e historias.

¿Cuál es el nuevo desafío que tendrá Giuliana Salguero en TN?

«De lo nuevo que se viene… De lo que históricamente espero. Gracias a todos. Nos vemos el domingo en @todonoticias a las 15:30 hs», escribió Giuliana Salguero junto a un video con fotos.

En otro posteo, la cronista compartió un adelanto del primer programa y sumó: «La nueva propuesta de los domingos en @todonoticias: Muy domingo. Los espero desde las 15:30 hs y a lo largo de toda la tarde. Agradecida de verlos, desde el próximo finde».

«La nueva propuesta de TN para viajar, conocer y disfrutar del país. Esta semana, Giuli Salguero visita Escobar para pasar un día inolvidable con su gente. Seguí las salidas de Giuli durante todo el día por la pantalla de TN», expresó el locutor en la promo del ciclo.

¿Qué pasó con Giuliana Salguero en TN?

Giuliana Salguero expuso su malestar con TN tras un móvil desde San Antonio de Areco por el temporal que afectó a varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

La cronista llegó en un camión a las zonas inundadas pero cuando quiso recorrer el lugar en lancha, no la dejaron porque eran para rescatar a los afectados.

Luego, en otra salida al aire, expresó: «Intentamos mostrarles cómo están viviendo los vecinos de San Antonio de Areco. Lo que les pasa a ellos es lo que nos está pasando a nosotros ahora, desperfectos con la lancha, incertidumbre por no saber cómo volver… No estamos lejos de donde salimos, pero la corriente nos lleva».

Después de su relato, Giuliana no volvió a salir al aire, por lo que generó incertidumbre entre los televidentes respecto a si pudo regresar sana y salva a su hogar.

Tras lo ocurrido, la periodista publicó un video a modo de descargo en su cuenta de Instagram, pero a las pocas horas lo eliminó. Allí expresó: «Ustedes se quedaron con ganas de saber por qué no se terminó la historia en la que estábamos en un bote naufragando y nadie nos asistía».

«No salió al aire por cuestiones de producción, pero yo les quiero mostrar las consecuencias de esos móviles», aclaró.

Acto seguido, sacó de una bolsa sus pertenencias mojadas tras la cobertura y sentenció: «¿A quién le parece justo que yo tenga que pagar por esto?».

Excompañeros de Giuliana Salguero hicieron durísimas acusaciones en su contra: «Conflictiva»

Luego del escándalo, en Intrusos (América TV) expusieron durísimas acusaciones contra la cronista por parte de excompañeros.

«Ella ha sido conflictiva… Tengo varios mensajes, esto no lo digo yo, me lo han escrito compañeros que trabajaron muchos años con Giuliana«, anunció Karina Iavícoli.

«Esta data la cuento yo, pero me la escribieron sus colegas: ‘Se robaba las pilas de los micrófonos, la comida del catering y la plata de los viajes. En un momento habíamos llevado a Disney a un nene con cierta discapacidad y ella no lo trataba como correspondía, incluso, no le quería comprar agua o comida cuando el chico le pedía. Inventaba notas y testimonios’», leyó la panelista.

«Era una persona compleja a la hora de laburar», sumó. A su vez, Andrea Taboada aportó: «Otro compañero que trabajaba con ella en la época de Chiche Gelblung me dice: ‘Era de cuarta. Nunca saludaba a sus compañeros y tenía aires de diva’».