Qué le pasó a Georgina Barbarossa que se descompuso al aire de su programa en Telefe

Georgina Barbarossa se descompuso al aire de A la Barbarossa (Telefe) y causó preocupación. El jueves 19 de junio, la conductora realizó con normalidad su programa hasta que, repentinamente, comenzó a sentirse mal y abandonó el aire. Analía Franchín ocupó el lugar de Georgina Barbarossa, pero no hizo mención a lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Georgina Barbarossa, que se descompuso en vivo?

Tras la incertidumbre, en Los Profesionales de Siempre (El Nueve) revelaron los detalles sobre la salud de la actriz y llevaron tranquilidad.

«Estaba haciendo su programa en vivo y se empezó a sentir mal. Los compañeros notaron que algo sucedía, se fue del aire y la gente empezó a preguntar qué le pasó a Georgina», introdujo Florencia de la V.

Luego, Estefi Berardi aportó: «Viene pasando días difíciles, está estresada. Hace un tiempo perdió un familiar muy querido, tiene otro familiar complicado de salud, y eso la tiene bastante mal».

«Sumado a que sufre de presión alta, entonces hoy colapsó en el programa. No sé si tiene que ver con las tensiones que se viven al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey…», agregó.

«Pía Shaw se dio cuenta en el aire, le preguntó si se sentía bien y Georgina le dijo que le dolía la cabeza. Salió y vino la ambulancia», detalló.

«Ella hace mucha actualidad, es actriz y una persona extremadamente sensible, y eso debe tener algo que ver con las emociones diarias, además del tema personal que está viviendo», intervino Flor.

Además contó que se comunicó con la conductora de A la Barbarossa (Telefe), y reveló: «Me dijo que la atendieron, le tomaron la presión y se fue a su casa».

La cronista de Los Profesionales de Siempre, Julieta Roque, sumó información desde la puerta de Kuarzo y relató: «Ella salió bajón, asustada. Nos pidió no hacer nota porque no se sentía bien. Fue un susto para todos. Le pidieron descansar, mañana no va a estar Georgina en el programa».

Por último, Berardi confirmó que Robertito Funes Ugarte conducirá en reemplazo de Georgina Barbarossa el viernes 20 de junio mientras ella se recupera.