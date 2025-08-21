Estos son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana
El Trece dio a conocer quiénes serán los invitados que participarán en las clásicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana, en lo que promete ser una edición cargada de entretenimiento, actualidad y grandes charlas.
La Noche de Mirtha – Sábado 23 de agosto, 21:30 hs
Con la conducción de la icónica Mirtha Legrand, la noche del sábado reunirá a figuras del espectáculo, el periodismo y la medicina. Los invitados confirmados son:
- Marixa Balli, cantante y empresaria
- Dr. Alberto Cormillot, médico especialista en nutrición
- Karina Iavícoli, periodista de espectáculos
- Nazareno Casero, actor
- Camila Dolabjian, periodista política
Una mesa que promete abordar tanto temas de actualidad como momentos distendidos con el carisma característico de “La Chiqui”.
Almorzando con Juana – Domingo 24 de agosto, 13:45 hs
El domingo será el turno de Juana Viale, quien recibirá en su tradicional almuerzo a una variada selección de personalidades del espectáculo, el humor y el arte:
- Ginette Reynal, modelo y actriz
- El Negro Álvarez, humorista
- Benjamín Alfonso, actor y modelo
- La Barby, artista e influencer
- Gastón Cocchiarale, actor
Comentarios