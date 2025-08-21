Estos son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

El Trece dio a conocer quiénes serán los invitados que participarán en las clásicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana, en lo que promete ser una edición cargada de entretenimiento, actualidad y grandes charlas.

La Noche de Mirtha – Sábado 23 de agosto, 21:30 hs

Con la conducción de la icónica Mirtha Legrand, la noche del sábado reunirá a figuras del espectáculo, el periodismo y la medicina. Los invitados confirmados son:

Marixa Balli , cantante y empresaria

, cantante y empresaria Dr. Alberto Cormillot, médico especialista en nutrición

médico especialista en nutrición Karina Iavícoli, periodista de espectáculos

periodista de espectáculos Nazareno Casero, actor

actor Camila Dolabjian, periodista política

Una mesa que promete abordar tanto temas de actualidad como momentos distendidos con el carisma característico de “La Chiqui”.

Almorzando con Juana – Domingo 24 de agosto, 13:45 hs

El domingo será el turno de Juana Viale, quien recibirá en su tradicional almuerzo a una variada selección de personalidades del espectáculo, el humor y el arte: