ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Estos son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Este fin de semana, Mirtha Legrand y Juana Viale regresan con nuevas mesas en El Trece, acompañadas por figuras del espectáculo, el periodismo, la medicina y el humor, en dos ediciones cargadas de actualidad y entretenimiento.

Redacción

Por Redacción

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale.

Los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale.

El Trece dio a conocer quiénes serán los invitados que participarán en las clásicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana, en lo que promete ser una edición cargada de entretenimiento, actualidad y grandes charlas.

La Noche de Mirtha – Sábado 23 de agosto, 21:30 hs

Con la conducción de la icónica Mirtha Legrand, la noche del sábado reunirá a figuras del espectáculo, el periodismo y la medicina. Los invitados confirmados son:

  • Marixa Balli, cantante y empresaria
  • Dr. Alberto Cormillot, médico especialista en nutrición
  • Karina Iavícoli, periodista de espectáculos
  • Nazareno Casero, actor
  • Camila Dolabjian, periodista política

Una mesa que promete abordar tanto temas de actualidad como momentos distendidos con el carisma característico de “La Chiqui”.

Almorzando con Juana – Domingo 24 de agosto, 13:45 hs

El domingo será el turno de Juana Viale, quien recibirá en su tradicional almuerzo a una variada selección de personalidades del espectáculo, el humor y el arte:

  • Ginette Reynal, modelo y actriz
  • El Negro Álvarez, humorista
  • Benjamín Alfonso, actor y modelo
  • La Barby, artista e influencer
  • Gastón Cocchiarale, actor

Temas

Juana Viale

Mirtha Legrand

El Trece dio a conocer quiénes serán los invitados que participarán en las clásicas mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana, en lo que promete ser una edición cargada de entretenimiento, actualidad y grandes charlas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios