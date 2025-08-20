Mirtha Legrand podría alcanzar un Récord Guinness gracias a su longevidad: ¿De qué se trata?

La diva podría tener una increíble marca gracias a su edad y una publicidad reciente. Mirá acá de qué se trata este record inédito que alcanzaría Mirtha Legrand.

Mirtha Legrand podría alcanzar un Record Guiness gracias a su longevidad: ¿De qué se trata?

Desde este lunes 18 de agosto, comenzó a circular en redes y en televisión, una publicidad de Shell que protagoniza Mirtha Legrand. La campaña fue titulada como «La Chiqui, la Shell, la de todos«. La estación de servicio decidió que la conductora de TV sea la cara de la empresa para resaltar valores de tradición, cercanía y continuidad.

En las últimas horas, el periodista Nahuel Saa reveló que la diva alcanzaría un Récord Guinness gracias a esta propaganda: «Con 98 años, Legrand entraría al libro de los Récord Guinness como la personalidad famosa más longeva en realizar una publicidad millonaria«, sentenció. Vale destacar que la colaboración con la estación de servicio implicó un pago de aproximadamente 500 mil dólares.

Existen antecedentes en el mundo del espectáculo, de estrellas que trabajaron hasta larga edad, como Connie Sawyer en Hollywood, que trabajó hasta los 105 años, o Ida Engel, quien a los 98 participó en anuncios para cadenas internacionales.

Todavía no está confirmado, pero esta nueva campaña podría ubicar a «La Chiqui» como la actriz más longeva en protagonizar un anuncio.

El detrás de escena de la publicidad de Mirtha Legrand con Shell

La publicidad de Shell con la participación de Mirtha Legrand salió a la luz el pasado 18 de agosto. El periodista Nahuel Saa lo había confirmado unos días antes: «Mirtha es la nueva cara de la estación de servicio roja y amarilla«, afirmó el 12 de agosto.

Además, comentó que «La Chiqui» se negó a un pedido que le había hecho la empresa: «La petrolera de la ostra le había pedido que vaya en pantalones para verla diferente y Mirtha dijo que no«. Finalmente, se la vio con un vestido rojo en la publicidad.

Mirtha ya tiene algunos antecedentes en publicidades: en 1975 protagonizó una publicidad para la marca Atma y hace más de 10 años que es el rostro de la joyería Leiva Joyas, entre otras destacadas marcas.