Estrenó el primer tráiler de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Finalmente y tras una larga espera, se reveló este miércoles el primer tráiler oficial de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones. Esta nueva producción de HBO contará la historia del origen de la Casa Targaryen.

Las primeras imágenes ya impactaron a los seguidores del universo creado por George R.R Martín, en donde se puede ver las batallas y las disputas políticas por ocupar el poder, algo ya característico de lo que se vio en Juego de Tronos. Tras la publicación del primer tráiler miles de seguidores convirtieron el nombre de la nueva serie en tendencia.

La Casa del Dragón, llega tres años después del último episodio emitido de Game of Thrones.

Desde la producción informaron que está inspirada, en en el libro Fuego y Sangre, escrito por George Martin. Se ubica 200 años antes de los acontecimientos que tuvieron como una de las principales protagonistas a Daenerys Targaryen.

Debutará en la pantalla chica el 21 de agosto, a través de la señal al aire de HBO y la plataforma digital HBO Max.