Se conoció quién fue la tercera en discordia en la relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Tras varias idas y vueltas y numerosos rumores de crisis, Evangelina Anderson y Martín Demichelis terminaron su relación de 17 años, según confirmó la modelo. La separación estaría tan avanzada, al punto que inclusive el colegio de sus tres hijos estaba al tanto de ello.

Quién es Stephie Moreno la señalada como tercera en discordia

«Están separados, viven separados. Organizaron todo. El régimen comunicacional está todo en orden, es una separación en paz, pero hay un tema…», contó Pepe Ochoa en LAM, quien compartió también la primicia el pasado 12 de agosto.

«¿Hay terceros?», preguntó Ángel de Brito.

«Sí, de él. Según me cuentan, hay una persona que se robó el corazón de él en México», reveló el panelista previo a brindar más detalles sobre la mujer en cuestión.

De esta forma, mostró en pantalla a Stephie Moreno, una marplatense que vive en México y que habría sido la mujer que captó la atención del ex DT de River: “Ella es DJ, es tope de gama, es muy linda. Tuvieron un vínculo de cuatro meses y pico”. Según detalló el panelista, “Demichelis le habría metido los cuernos a Evangelina con esta chica”, lo que habría terminado de romper el vínculo que tenían.

Además, sostuvo que la razón por la cual trasciende esta información es porque la joven habría manifestado entre su círculo íntimo estar en pareja con el DT: “Ella vivió mucho tiempo en Mar del Plata, este verano estuvo ahí y abrió la boca con muchos amigos míos”, explicó Ochoa.