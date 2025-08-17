Evangelina Anderson y un emotivo mensaje a sus hijos tras separarse de Martín Demichelis: «No tengan miedo»

En el marco del Día de la Niñez, Evangelina Anderson compartió un emotivo mensaje dedicado a sus tres hijos, Bastian, Emma y Lola, en medio del proceso de separación de Martín Demichelis. La modelo eligió expresarse desde el corazón y reflejó el profundo amor que siente por sus hijos y sus deseos para el futuro de ellos.

A través de su cuenta de Instagram, publicó una tierna imagen junto a los tres niños y escribió: “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”

En su reflexión, Anderson también dejó una enseñanza sobre los valores que espera transmitirles. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, remarcó.

La modelo continuó con palabras de aliento para sus hijos, enfocadas en la resiliencia y la búsqueda interior: “Si sienten que no avanzaron, no se detengan, recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”.

Finalmente, cerró su mensaje con una frase cargada de ternura y protección incluso en la distancia: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre, y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano”.

Evangelina Anderson: «Estoy separada, pero mi familia no es un circo»

Finalmente, la modelo confirmó la separación y aclaró que no hay terceros en discordia y que se llevan bien: «Sí, estoy separada. Estamos muy bien, no voy a dar detalles porque hay una familia y tres hijos. Mi vida no es un show y mi familia no es un circo».

Evangelina confirmó que vivirá en Argentina junto a sus tres hijos: Bastián, Lola y Emma. “Me quedo en Argentina. Mi prioridad son mis hijos, su paz y estabilidad. Tengo muchos amigos y una familia maravillosa. Detalles no doy, pero sí hace bastante estamos separados. 18 años es mucho tiempo y estamos tratando de salir adelante, nos llevamos bien”.

La modelo no quiere dejar el divorcio en manos de abogados: «Siempre estuve tranquila, podemos arreglarlo entre nosotros porque está todo muy bien. No me estaba escapando (de la prensa), pero es un momento complicado. Me gusta darles notas y estoy muy agradecida, pero me daban un poco de miedo. Está todo bien entre nosotros y nos acomodamos. Me quedo a vivir acá, tengo muchos proyectos de trabajo».