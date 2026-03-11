MasterChef Celebrity salvó el rating de Telefe y le dio aire a Gran Hermano Generación Dorada

MasterChef Celebrity volvió a convertirse en uno de los grandes motores de audiencia de Telefe y este martes fue clave para mejorar el rendimiento de la programación del canal. El reality gastronómico, que atraviesa su etapa decisiva rumbo a la final, logró posicionarse nuevamente entre los programas más vistos del día y generó un fuerte efecto arrastre en la grilla nocturna.

El rating de Telefe repuntó con MasterChef Celebrity y benefició a Gran Hermano

Gracias a ese buen desempeño, Gran Hermano Generación Dorada pudo comenzar su emisión con un piso de rating mucho más alto, algo que el ciclo necesitaba después de varias jornadas con números por debajo de lo esperado. En las últimas semanas, el reality había mostrado cierta caída en audiencia, en medio de cambios en la dinámica del juego y debates sobre los participantes.

Con MasterChef Celebrity como antesala, la estrategia de programación de Telefe volvió a dar resultado. El interés del público por la competencia culinaria permitió que muchos televidentes continuaran en la pantalla del canal, lo que se tradujo en una recuperación para Gran Hermano, que logró picos de audiencia por encima de los 14 puntos de rating.

El movimiento no es casual dentro de la televisión abierta. En un contexto donde la competencia por el rating es cada vez más intensa, los canales apuestan a formatos consolidados que aseguren audiencia. En ese escenario, tanto MasterChef Celebrity como Gran Hermano se mantienen como dos de los realities más fuertes de la pantalla argentina y piezas centrales de la estrategia de Telefe para sostener el liderazgo en el prime time.