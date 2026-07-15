Choele Choel: el hospital sumó una camilla de última generación para reforzar la atención en la guardia

El Hospital Zonal de Choele Choel incorporó una nueva camilla de observación y traslado de última generación que ya forma parte del servicio de guardia. Se trata de un equipamiento esperado por el personal de salud y por la Cooperadora del hospital, que permitirá optimizar la atención en uno de los sectores de mayor demanda.

Más que una incorporación tecnológica, la nueva camilla representa una mejora concreta para el trabajo cotidiano de médicos, enfermeros y personal de emergencias. Su diseño facilita el traslado seguro de pacientes, permite regular la altura según las necesidades de cada intervención y ofrece mayor estabilidad y comodidad durante la atención.

El equipamiento está preparado para responder a distintas situaciones de urgencia. Cuenta con respaldo reclinable, barandas de protección, sistema de freno central y una estructura pensada para agilizar el trabajo del equipo de salud en momentos donde cada segundo resulta importante.

La entrega se concretó pocos días después de haber sido anunciada por el intendente Diego Ramello durante el acto por el aniversario de la ciudad, donde el Municipio realizó aportes a diferentes instituciones locales. La adquisición fue posible gracias al trabajo conjunto con la Cooperadora y las autoridades del Hospital, quienes habían planteado la necesidad de fortalecer el área de guardia con nuevo equipamiento.

«La camilla para el Hospital fue un aporte que anunciamos en el aniversario y que inmediatamente concretamos. Dentro de los festejos, los anuncios y las obras, está el trabajo permanente con nuestras instituciones y quienes las llevan adelante. Con la Cooperadora y las autoridades del Hospital trabajamos mucho en buscar soluciones y aportes que sumen a una mejor calidad de atención. Ayer entregamos la camilla para la guardia que hacía falta para atender emergencias de la mejor manera. Gracias por permitirnos sumar y estar presentes», expresó el jefe comunal en sus redes sociales.

La incorporación de esta camilla se suma a una serie de acciones impulsadas para fortalecer el sistema de salud local. Aunque se trata de un único elemento, su utilización será diaria y beneficiará tanto al personal sanitario como a los pacientes que requieran atención de urgencia. Con este aporte, el Hospital mejora su capacidad operativa y suma una herramienta que combina seguridad, funcionalidad y tecnología para brindar una respuesta más eficiente ante las emergencias.