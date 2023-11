Fabián Cubero y una demanda millonaria contra Nicole Neumann: «Guerra total»

Fabián Cubero le reclamó a Nicole Neumann una millonaria cifra de dinero por una serie de deudas que la modelo tendría con ‘Poroto’. La exigencia sería como consecuencia de trámites inmobiliarios mientras la expareja tramitaba el divorcio.

En A la Tarde, el programa de América TV, el panelista Diego Esteves dio detalles de la demanda: “En este momento se presenta un reclamo de Cubero a Nicole por un cifra que ronda los 20 mil dólares”.

“Incluso puede llegar a 27 mil dólares– agregó el periodista- Cuando se divorcian, se vende la casa de Santa Bárbara, había otro departamento, se hacen una serie de movimientos inmobiliarios y esos gastos lo pagó Fabián”.

“Además tenían un local de ropa en común, Cubero tuvo que resarcir, cumplir con las deudas que había, como pagar empleados, todos esos gastos los fue computando”, añadió el periodista en el programa que conduce Karina Mazzocco.

“Hasta hoy eso no se sabía, solía reclamar Nicole. Esto marca que hay una guerra total, hasta el último centavo le va a pedir Fabián a Nicole. Además de esto, esta pidiendo una reducción de la cuota alimentaria”, explicó Esteves.

“Recordemos que hace un año que Indiana vive con él, o sea Cubero dice ‘no tengo que pagar la manutención de mi hija que vive conmigo’”, cerró el periodista al revelar la nueva batalla legal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

El palito de Mica Viciconte a Nicole Neumann

»¿No sentís que a veces te hacen cargar una mochila que no es tuya?», le preguntó Horacio Cabak a Mica Viconte en PH, Podemos Hablar. »Sí, cien por ciento», contestó la pareja de Fabián Cubero.

»Me cargan una mochila que a mí no me corresponde. Siempre digo que vine para aportar amor. Construí mi familia que me encanta y lo deseé mucho tiempo. Y siempre estaba tranquila en el sentido de que con el tiempo las cosas iban a hablar por sí solas«, dijo Mica en el programa de Telefe.