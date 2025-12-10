Fabían Mazzei, sobre el conflicto entre Araceli González y Adrián Suar: “Algún día saldrán a la luz”

Las repercusiones por el descargo de Araceli González siguen dando de qué hablar y esta vez quien sumó una fuerte mirada sobre la situación fue Fabián Mazzei, pareja de la actriz desde hace más de una década, que aclaró que hay cosas que “algún día saldrán a la luz”.

Mazzei respaldó a Araceli González y afirmó que aún hay verdades que “saldrán a la luz”

Luego de que Araceli utilizara sus redes para aclarar sus dichos tras la entrevista con Mario Pergolini, que muchos interpretaron como indirectas hacia su ex, Adrián Suar, Mazzei, según se informó la Agencia Noticias Argentinas, decidió romper el silencio y poner sobre la mesa detalles sobre el conflicto.

En diálogo con LAM, Mazzei aseguró que el descargo de Araceli fue una respuesta lógica a la reacción mediática, pero también un límite necesario ante la insistencia de quienes vuelven una y otra vez sobre su pasado.

“La nota la dio con toda la amorosidad que tiene ella. Levantan un comentario, alguien opina, y ella responde”, explicó. Sin embargo, dejó entrever que detrás de las especulaciones y del pedido constante de que “suelte y suelte”, hay una interna más profunda.

Mazzei también defendió la postura de Araceli ante quienes le exigen que deje de hablar sobre ese pasado. Recordó que durante muchos años la actriz eligió priorizar a su hijo Toto, evitando declaraciones que pudieran afectarlo.

“En su momento no habló para cuidar la salud mental de su nene. Ahora él ya es grande, puede decir lo que quiera”, señaló. Incluso contó anécdotas personales, como la primera vez que conoció al joven: “El primer día que Toto me vio, me miraba mal… tenía olfato el nene”.

Sobre Suar, Mazzei evitó el conflicto directo, pero tampoco lo esquivó. Afirmó que nunca habló mal de él y que, cada vez que se cruzaron en eventos, el trato fue cordial: “Es el papá de Toto, no le negaría el saludo”.

Sin embargo, también marcó una línea respecto de quienes opinan sin conocer el trasfondo: “Yo te diría que ‘soltar’ no es del lado de Araceli, y en un par de meses vas a decir: ‘Ah, mierda’”.

Por otro lado, Mazzei apuntó contra la idea de que Araceli debería “cerrar el tema”, donde sostuvo que el conflicto “no pasa por la maldad” y que, aunque está cerrado para ellos, hay verdades que se conocerán cuando corresponda.