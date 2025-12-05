Toto Kirzner habló de la pelea entre sus padres, Araceli González y Adrián Suar

La histórica pelea entre Araceli González y Adrián Suar volvió a instalarse en la agenda mediática desde que la actriz reapareció en televisión, durante una entrevista con Mario Pergolini en El Trece.

En medio del debate, quien decidió dar su mirada fue el hijo de Araceli y Suar, Tomás “Toto” Kirzner, quien habló sobre el vínculo de sus padres, distanciados desde hace más de dos décadas, y se mostró muy contundente respecto del lugar que ocupa en ese conflicto.

El hijo de Araceli y Suar rompió el silencio sobre la histórica pelea: “Yo solo ocupo el rol de hijo”

LAM le consultó a “Toto” qué opinaba sobre las declaraciones de su madre sobre el alejamiento de la televisión, posiblemente por un pedido de Suar. “No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo, es lo único que puedo decir. Es algo entre ellos dos y yo estoy acá agarrándolos. Tengo una relación con mi mamá y otra con mi papá. Ya se separaron hace mucho tiempo, así que no hay nada en conjunto que podamos tener así”, expresó.

Kirzner también elogió la claridad con la que ambos manejan su exposición mediática: “Ellos siempre fueron muy claros para hablar uno del otro. Comprenden muy bien los medios después de tantos años y eso también me lo transmitieron a mí. Estoy tranquilo porque ellos saben lo que están haciendo. A mí me educaron bárbaro sobre este tema, así que estoy tranquilo”.

Sobre cómo vive la distancia entre sus padres, aseguró que no es algo que lo afecte: “Entiendo que puede ser algo a atender en terapia, es recontra válido. Viste que a veces estás muy frustrado porque tus papás no están juntos. Es algo más de niño eso, pero después yo fui creciendo y también desde muy chico ellos están separados, entonces prácticamente toda mi vida ellos estuvieron así, con esa dinámica. No me duele para nada”.

Sin profundizar en la postura de Araceli ni sumar opiniones propias, dejó claro cuál es su posición: “Confío en mis viejos, son bastante cuerdos”. Y, ante la posibilidad de un acercamiento entre ellos, se limitó a responder que todo es posible: puede haber reconciliación o no, pero, de cualquier manera, “todo estará bien”.