Araceli González, más picante que nunca: su opinión sobre Adrián Suar y Griselda Siciliani

Araceli González participó como invitada en el programa “Otro Día Perdido”, conducido por Mario Pergolini en El Trece, y al retirarse habló con LAM, donde no esquivó ningún tema.

La actriz ironizó sobre su salida del canal y dejó entrever la posibilidad de que Adrián Suar, su expareja, haya tenido alguna influencia en el asunto.

“Si ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces se verá que había un tema. Te lo está respondiendo la vida, no yo”, lanzó Araceli, con una sonrisa pero en tono filoso.

Sobre Griselda Siciliani

Consultada por su vínculo con Griselda Siciliani, después de que la actriz cuestionara el talento actoral de su pareja Fabián Mazzei, Araceli fue contundente:

“Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: yo no hablo de esas cosas. Para mí, todo lo que hacen las mujeres está bien”.

Aun así, no descarta trabajar con ella.

¿Juntas en “Envidiosa”?

Ante la posibilidad de compartir protagonismo en Envidiosa, Araceli sorprendió con humor:

“Lo hago. Capaz nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas. ¿Cerraste bien todo, Gri?”, dijo entre risas.

Luego agregó: “Yo no tengo problema con nada. Lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré”.