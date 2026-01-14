Fátima Florez negó que haya polémica por la venta de entradas: “No necesitamos comprar…”

La actriz Fátima Florez desmintió de manera tajante las versiones que la señalaban como protagonista de una maniobra para comprar entradas y así posicionarse por encima de otros espectáculos de la temporada como el de Flor Peña.

Fátima Florez salió al cruce de los rumores y defendió su trayectoria en la temporada

“Nosotros no necesitamos comprar nada”, aseguró la capocómica, visiblemente molesta por la instalación del tema.

“Hace 16 años que estamos entre los tres primeros de lo más visto en la temporada. No sé quién quiere instalar eso, pero es una total mentira”, manifestó Florez.

Lejos de esquivar el conflicto, Fátima apuntó contra el trasfondo de los rumores y sostuvo que este tipo de versiones buscan deslegitimar su trayectoria: “Me parece que tiene que ver con desacreditar el talento y el profesionalismo. A nosotros nos va bien gracias a la gente, que nos elige hace 16 años”.

En esa línea, dejó en claro que el buen presente de su espectáculo no es circunstancial ni producto de estrategias oscuras, sino de una relación sostenida con el público: “La verdad es que acá estamos muy bien rankeados. Los números hablan por sí solos”.

En su descargo, Fátima también se encargó de desactivar cualquier tipo de enfrentamiento personal con Florencia Peña, con quien fue vinculada mediáticamente a esta supuesta disputa: “No me llamó Flor Peña enojada ni nada. Es una mujer que está hace años en el medio”.