«Me encantó»: el veredicto de Mirtha Legrand tras ver a Fátima Florez en Mar del Plata
La "Chiqui" revolucionó "La Feliz" en su primera salida de la temporada. Risas por su propia imitación, el apoyo a la taquilla y el anuncio de sus primeros invitados en la TV.
Mar del Plata tuvo anoche su primer gran «momento de la temporada». Mirtha Legrand rompió su descanso en el Costa Galana para asistir al Teatro Roxy y ver «Fátima Universal». Entre ovaciones y un operativo de seguridad que desbordó la calle San Luis, la diva le dio su bendición a Fátima Florez en una noche que tuvo de todo: desde imitaciones perfectas hasta anuncios sobre su regreso a la pantalla.
El momento de la verdad: Mirtha frente a Mirtha
El punto de mayor tensión en la sala ocurrió cuando Fátima apareció en escena personificando a la conductora. Lejos de molestarse, la «Chiqui» no pudo contener la risa desde su butaca de honor.
Mirtha celebró cada gesto y frase célebre que Florez replicó con precisión quirúrgica. «La imitación fue fantástica, me encantó», confesó la diva al salir, destacando también el despliegue de figuras como Lady Gaga, Susana Giménez y Michael Jackson que forman parte del show.
Primicia en la platea: ¿quiénes van a su primera mesa?
Fiel a su estilo, Mirtha no se fue sin dejar títulos. Tras recibir un ramo de flores de manos de Marcelo Polino, la conductora confirmó que ya prepara su regreso a la televisión para este 2026.
Los primeros confirmados de la Mesaza:
- Los Pimpinela: Lucía y Joaquín Galán serán el plato fuerte del debut.
- Soledad Pastorutti: La «Sole» aportará la cuota musical y federal al primer programa.
- Fátima Florez: la conductora le hizo la invitación en vivo frente a todo el teatro: «Después venís vos», le prometió a la actriz.
