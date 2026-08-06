Federico Bal explicó por qué se alejó de las redes y lanzó una fuerte advertencia sobre la inteligencia artificial

El actor se mostró preocupado por el avance de la inteligencia artificial tras ver un video que recreó el reencuentro entre Carmen Barbieri y su padre, Alfredo Barbieri. Además, contó por qué decidió bajar su exposición en redes sociales y en los medios.

Federico Bal sorprendió a sus seguidores al compartir una profunda reflexión sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en la industria audiovisual y explicar los motivos por los que decidió reducir su presencia tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

La reacción del actor llegó después de que se viralizara un video generado con inteligencia artificial en el que Carmen Barbieri aparece reencontrándose con su padre, Alfredo Barbieri, fallecido en 1975. Mientras la conductora se mostró emocionada con el resultado, Bal expresó una mirada completamente distinta.

Federico Bal cuestionó el uso de la inteligencia artificial

A través de sus redes sociales, el actor aseguró que el video no le generó la misma emoción que a su madre y advirtió sobre los límites en el uso de esta tecnología.

Bal reconoció que a Carmen le encantó la recreación, pero confesó que a él le produjo rechazo porque considera que se ingresa en un terreno donde no existen límites claros respecto al uso de la imagen de personas fallecidas.

A partir de esa experiencia, también explicó que su menor actividad en redes sociales tiene relación con las dudas que le genera el rumbo que está tomando el mundo digital.

Según sostuvo, siente que atraviesa una etapa en la que intenta reencontrar su lugar dentro de la profesión de actor y reconoció que, por momentos, le preocupa el avance de tecnologías capaces de reemplazar tareas creativas que históricamente fueron realizadas por personas.

«Busco de nuevo mi lugar en esta profesión»

En su mensaje, Federico Bal también cuestionó la presión que ejercen las plataformas digitales y los algoritmos sobre quienes trabajan en los medios.

Explicó que otra de las razones por las que decidió desaparecer parcialmente de las redes tiene que ver con la necesidad constante de producir contenido para satisfacer al algoritmo y obtener interacción.

Además, contó que incluso dentro de su propia familia observa la dificultad para distinguir qué contenidos fueron creados con inteligencia artificial y cuáles son reales, una situación que, según afirmó, lo lleva a preguntarse dónde deberían establecerse los límites.

Para el actor, utilizar inteligencia artificial para recrear a personas fallecidas ya representa un debate complejo, pero considera que hacerlo con personas que aún están vivas plantea interrogantes todavía más profundos.

El video que emocionó a Carmen Barbieri

La discusión surgió luego de que el artista visual Santiago Balosky, especializado en inteligencia artificial, creara una escena ficticia en la que Carmen Barbieri vuelve a encontrarse con su padre.

El video fue emitido en Con Carmen, el programa que la conductora lleva adelante por El Nueve, y provocó una fuerte emoción al aire.

Al verlo, Barbieri se mostró sorprendida por el nivel de realismo de la recreación, aseguró que la voz era prácticamente idéntica a la de su padre y confesó que la escena le dio la sensación de volver a tenerlo frente a ella, aunque fuera por unos instantes.

Mientras Carmen eligió destacar el costado emotivo de la tecnología, Federico Bal abrió el debate sobre sus límites éticos y el impacto que podría tener en el futuro de la industria audiovisual y de quienes trabajan en ella.