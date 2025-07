Felipe Fort habla de Ricardo Fort, la fama y su deseo de reinventar el negocio familiar

Felipe Fort, el hijo de Ricardo Fort, debutó como modelo y a los 21 años ve un futuro en los medios, pero también en la empresa familiar de chocolates.

En una entrevista con Gente, el joven aseguró que su inspiración es su padre: «Ricky es una inspiración para mí. Respecto a la vida mediática, yo soy muy tranquilo. Me gusta pero no me llama. De hecho, subo pocos videos o publicaciones en redes. Lo que sí subo son muchas historias de mi día a día porque lo veo más como un blog, subo lo que hago en el momento».

“En cuanto a lo laboral, por lo general tengo reuniones y trabajo desde la computadora o el teléfono desde casa; después me junto con amigos, salgo a comer, voy al gimnasio todos los días. Un poco de todo, hago una vida normal, nada fuera de lo convencional la verdad. Me gusta viajar. Es de las actividades que más me llena en la vida”, contó.

Felipe no descarta incursionar en la actuación: “Me gustaría actuar en serio y hacer un personaje más complejo, no sé si hacer de una persona que va al secundario me interesaría. Pero bueno, hay que ver en su momento».

De todas formas, espera continuar con el legado de su familia en la empresa de chocolates: «La verdad que yo me veo abocado en la empresa familiar. Tengo un montón de ideas como ya lo he contado, y aunque es complicado, estoy con eso en la cabeza».

Uno de los deseos que espera poder cumplir es el de lanzar las monedas de chocolate con la cara de Ricardo Fort.