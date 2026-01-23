Un abrazo del más allá: el impactante suceso de Nico Vázquez en la radio al hablar de su hermano

Lo que comenzó como una charla profunda sobre el duelo y la resiliencia terminó en un suceso que dejó sin palabras a la radiofonía argentina: Nico Vázquez visitó el programa Todo Pasa (Urbana Play) y, mientras abría su corazón sobre el vínculo que mantiene con su hermano Santiago Vázquez —fallecido en 2016—, el estudio fue testigo de un evento inexplicable.

En el preciso instante en que Nico Vázquez describía cómo siente la presencia de «Santi» en su vida cotidiana, las luces de la radio parpadearon y se apagaron por completo, provocando una reacción de asombro total en el conductor Matías Martin y todo su equipo.

El abrazo de Santi para Nico Vázquez: la señal que precedió al corte de luz

Minutos antes del apagón, Nico Vázquez había relatado una experiencia conmovedora que vivió tras pedirle a su hermano una manifestación física de su compañía. «Necesitaba darle un abrazo«, confesó el actor. Poco después de ese pedido interno, una mujer se le acercó para pedirle una foto con su hijo; al preguntarle el nombre al pequeño, la respuesta lo desarmó: se llamaba Santi.

“Santi, no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando”.



Nico Vázquez habla mano a mano con Matías de su hermano y se corta la luz en el estudio. pic.twitter.com/68vL1ADlE8 — Todo Pasa (@todopasa1043) January 22, 2026

Para Vázquez, ese encuentro no fue una casualidad, sino la respuesta directa a su ruego. Mientras terminaba de narrar la emoción de ese abrazo simbólico ante los micrófonos de Urbana Play, la tensión eléctrica del estudio cedió, dejando a todos a oscuras y con la «piel de gallina», en lo que el actor interpretó como una validación inmediata de su relato.

«No hagas tantas cagadas»: la reacción de Nico Vázquez ante lo inexplicable

Lejos de entrar en pánico, el protagonista de Rocky apeló a la sensibilidad y al humor para procesar el shock del momento. «Esas son las señales que yo digo que acá está«, lanzó Nico mientras las cámaras captaban la oscuridad total del estudio. Incluso, se permitió bromear con su hermano para distender el ambiente: «Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando«.

Por su parte, Matías Martin no ocultó su incredulidad, preguntando repetidamente si alguien había tocado algún comando técnico. El episodio, que ya es viral en redes sociales, refuerza la conexión espiritual que el actor defiende desde hace casi una década y deja una pregunta flotando en el aire para miles de oyentes: ¿existen las coincidencias o son mensajes de otro plano?.