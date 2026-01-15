Nico Vázquez reaccionó en vivo al compromiso de Lali y Pedro Rosemblat: “Me encanta”

La inesperada noticia del compromiso entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendió a todos sus seguidores, inclusive a su círculo más íntimo y el actor Nicolás Vázquez, quien es amigo cercano de la cantante, se enteró de la boda cuando realizaba una nota..

Nico Vázquez estaba siendo entrevistado para el medio TN cuando fue consultado y se mostró sorprendido por la gran noticia.

La boda de Lali Espósito: Nicolás Vázquez se enteró al aire y no ocultó su felicidad

“¡No! ¿Me estás jodiendo?”, fue la primera reacción que largo el actor. Una vez que la periodista le confirmó la información, tras lo cual opinó: “Me encanta. Yo la veo muy bien a ella hace un tiempo y me da mucha felicidad”.

El actor, quien compartió años al lado de la cantante durante las grabaciones de Casi Ángeles, no ocultó su emoción y felicidad por su amiga: “Es de las personas que más se merecen ser feliz porque realmente es una gran persona. La quiero muchísimo… Me emociona”.

Sobre su vínculo con el creador de Gelatina, mencionó: “Son una pareja espectacular. Lo vi las veces que hemos compartido, sobre todo en eventos, porque nunca tuve la posibilidad de tener momentos así íntimos. Y yo la amo a ella y si la veo feliz a ella, me cae bárbaro”.