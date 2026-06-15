Francia debuta en el Mundial 2026 contra Senegal: hora, TV y formaciones

En una jornada de martes marcada por el debut de la Selección Argentina con Argelia a las 22, más temprano también será la presentación de Francia, el otro protagonista de la final de Qatar 2022.

Los galos, que están entre los principales candidatos a pelear el título, se miden con Senegal a las 16 horas en New Jersey por el Grupo I. Será transmitido en exclusiva por DSports y Paramount+.

Al igual que Argentina, Francia saldrá a la cancha con varios de los jugadores que jugaron la final hace cuatro años, además de tener a Didier Deschamps nuevamente como DT.

Es el caso de Koundé, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé y Mbappé. Los nuevos talentos que se suman en el ataque son Désiré Doué, clave en el PSG, y Michael Olise, figura en el Bayern Múnich.

Los campeones del mundo en 1998 y 2018, también tienen relevos de jerarquía como Bradley Barcola, Marcus Thuram y Rayan Cherki.

Senegal no le trae un buen recuerdo a Francia. Los africanos consiguieron uno de los mayores batacazos de la historia de los mundiales en Corea-Japón 2002 al ganarle 1 a 0 a los galos en el partido inaugural en Seúl.

Francia defendía el título del ‘98 y se quedó afuera en fase de grupos. Los africanos llegaron hasta cuartos en lo que fue su debut mundialista. Aún no pudieron repetir esa actuación.

A las 19 será el otro cruce del grupo con Noruega – Irak en Boston. Transmiten TyC Sports y DSports. Los europeos tienen como máximas figuras a Erling Haaland y Martin Odegaard. Tuvieron una gran Eliminatoria y apuestan a llegar lejos.

Posibles formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.