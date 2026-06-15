Francia debuta en el Mundial 2026 contra Senegal: hora, TV y formaciones
Francia comienza su participación en el Mundial 2026 contra Senegal en New Jersey por el Grupo I.
En una jornada de martes marcada por el debut de la Selección Argentina con Argelia a las 22, más temprano también será la presentación de Francia, el otro protagonista de la final de Qatar 2022.
Los galos, que están entre los principales candidatos a pelear el título, se miden con Senegal a las 16 horas en New Jersey por el Grupo I. Será transmitido en exclusiva por DSports y Paramount+.
Al igual que Argentina, Francia saldrá a la cancha con varios de los jugadores que jugaron la final hace cuatro años, además de tener a Didier Deschamps nuevamente como DT.
Es el caso de Koundé, Upamecano, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé y Mbappé. Los nuevos talentos que se suman en el ataque son Désiré Doué, clave en el PSG, y Michael Olise, figura en el Bayern Múnich.
Los campeones del mundo en 1998 y 2018, también tienen relevos de jerarquía como Bradley Barcola, Marcus Thuram y Rayan Cherki.
Senegal no le trae un buen recuerdo a Francia. Los africanos consiguieron uno de los mayores batacazos de la historia de los mundiales en Corea-Japón 2002 al ganarle 1 a 0 a los galos en el partido inaugural en Seúl.
Francia defendía el título del ‘98 y se quedó afuera en fase de grupos. Los africanos llegaron hasta cuartos en lo que fue su debut mundialista. Aún no pudieron repetir esa actuación.
A las 19 será el otro cruce del grupo con Noruega – Irak en Boston. Transmiten TyC Sports y DSports. Los europeos tienen como máximas figuras a Erling Haaland y Martin Odegaard. Tuvieron una gran Eliminatoria y apuestan a llegar lejos.
Posibles formaciones
Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.
Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.
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