Flor Vigna contó que mantenía a un ex y Yanina Latorre reveló de quién se trataría

Flor Vigna volvió a quedar en el centro de la polémica por una inesperada revelación sobre su pasado sentimental. Durante una entrevista con el streamer Martín Cirio, la cantante y bailarina reconoció que llegó a mantener económicamente a algunas de sus parejas y lanzó una reflexión sobre lo que ocurrió cuando uno de sus exnovios alcanzó el éxito profesional.

Según publicó Primicias Ya, las declaraciones de la artista rápidamente generaron repercusión y todas las miradas apuntaron a Nico Occhiato, su expareja y actual conductor y creador de Luzu TV. Sin embargo, Vigna nunca mencionó su nombre y el propio Occhiato salió a desmentir que la historia estuviera relacionada con él.

Flor Vigna reveló que mantuvo económicamente a un exnovio y sorprendió con su confesión

Durante su participación en el streaming de Martín Cirio, Flor Vigna habló sobre su manera de vincularse sentimentalmente y reconoció que durante mucho tiempo adoptó una actitud de entrega absoluta en sus relaciones.

La artista explicó que ese comportamiento estaba relacionado con el ejemplo de su madre, a quien describió como una persona que siempre dio todo por los demás.

En ese contexto, admitió que había sostenido económicamente a algunas de sus parejas y recordó una experiencia que le dejó una importante enseñanza.

Vigna contó que, mientras acompañaba a uno de sus novios en sus comienzos profesionales, imaginaba que ese esfuerzo sería valorado cuando él consiguiera triunfar.

Sin embargo, aseguró que la relación no terminó como esperaba y resumió su experiencia con una frase que rápidamente se viralizó: “Además triunfan y se van”.

La cantante también recordó un dicho que conoció durante un viaje a México: “La mujer del estudiante no es la mujer del ingeniero”, una expresión que utilizó para describir lo que sintió al acompañar a una pareja durante su crecimiento profesional.

Qué dijo Nico Occhiato tras la revelación de Flor Vigna

Las declaraciones de Vigna no tardaron en generar especulaciones sobre su relación con Nico Occhiato, con quien compartió varios años de noviazgo mientras ambos construían sus carreras en televisión.

Ante la repercusión, un cronista de Sálvese quien pueda fue a buscar al conductor para conocer su versión.

Occhiato se mostró sorprendido y negó haber sido mantenido económicamente por su expareja.

“Es que no pasó eso conmigo, así que no debe estar hablando de mí”, aseguró el creador de Luzu TV.

Además, evitó profundizar en la polémica porque explicó que no había visto la entrevista completa.

El conductor también destacó que mantiene un buen vínculo con Flor Vigna y recordó que ella participó como invitada en su canal de streaming después de la separación.

Yanina Latorre reveló quién sería el exnovio al que Flor Vigna mantuvo

En medio de las versiones que involucraron a Occhiato, Yanina Latorre aportó una información diferente durante su programa Sálvese quien pueda.

La conductora señaló que el hombre al que Flor Vigna habría ayudado económicamente sería Lauta, el cantante con quien mantuvo una relación después de su separación de Luciano Castro.

Durante el ciclo, Latorre aseguró que había recibido información según la cual Vigna incluso habría pagado el alquiler del departamento de su entonces pareja.

Por su parte, Pía Shaw compartió comentarios atribuidos a Pepe Ochoa sobre la convivencia y los problemas que habrían atravesado los artistas.

De todas maneras, se trata de versiones periodísticas que no fueron confirmadas por Flor Vigna, quien no identificó públicamente al exnovio al que hacía referencia durante su entrevista.

Cómo fue la historia de amor de Flor Vigna y Nico Occhiato

Flor Vigna y Nico Occhiato se conocieron durante las grabaciones de Combate, el programa juvenil de El Nueve, a fines de 2014.

Lo que comenzó como una amistad se transformó en una relación sentimental que se extendió durante aproximadamente siete años, aunque estuvo marcada por distintas separaciones y reconciliaciones.

Ambos crecieron profesionalmente durante ese período y se convirtieron en una de las parejas más populares de la televisión argentina.

La ruptura definitiva llegó en 2021, cuando decidieron continuar sus caminos por separado.

A pesar de las diferencias que atravesaron, volvieron a coincidir laboralmente en El último pasajero y en distintas oportunidades destacaron el cariño que conservaban.

Ahora, las recientes declaraciones de Flor Vigna volvieron a poner aquella historia bajo la lupa, aunque Nico Occhiato dejó en claro que no se siente identificado con la confesión de su expareja.