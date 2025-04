Mariana Fabbiani arremetió contra Viviana Canosa y Adrián Suar: “¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite?” 

Mariana Fabbiani no se guardó nada y arremetió contra Viviana Canosa por amenazarla con contar cosas sobre ella. Además, la conductora apuntó contra Adrián Suar por permitir los explosivos editoriales de la periodista en El Trece.

¿Qué le dijo Mariana Fabbiani a Viviana Canosa y a Adrián Suar?

El miércoles 16 de abril, Viviana se quejó porque en DDM (América TV) no la mencionaban al hablar sobre su denuncia contra Lizy Tagliani, y sentenció: «Mariana Fabbiani, a vos te digo, que le decís a Ángel de Brito y Yanina Latorre que no pueden estar conmigo porque te rompemos el traste con el rating. Dale, dejate de joder, que también tengo cosas para contar de vos».

Ante esto, la conductora inició su programa este jueves con un duro descargo: «Ayer me amenazaron en la pantalla de El Trece y por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir. Tanto yo como mi entrono estamos muy tranquilos».

«La culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer. Ya sabemos cómo es Viviana Canosa, todo el medio la conoce. Nació chancho y va a morir chancho. Te conocemos, Viviana, lo único que hiciste en tu espantosa y horrorosa carrera fue arruinarle la vida a todo el mundo, con una maldad sin límites», sentenció.

«Lo que me sorprende es que todo esté pasando en la pantalla de El Trece. Una pantalla que ha tenido prestigio, calidad y calidez, que era responsable y creíble. Entonces le pregunto a Adrián Suar… ¿Qué estás haciendo con la pantalla de canal 13? ¿Hasta dónde vas a llegar, cuál es el límite? ¿Qué es todo esto? Es una falta de responsabilidad total. Por un punto de rating…», disparó Fabbiani.

«Viviana Canosa, vos y yo no somos lo mismo, no tenemos nada que ver. Por eso le quiero hablar a Adrián. Te conozco, son muchos años y pasé por El Trece, te pregunto dónde quedó tu buen gusto. ¿Vas a dejar que todo el prestigio de Canal 13 se tire por la borda por tus malas decisiones?», agregó indignada.

💥 EL FUERTE DESCARGO DE MARIANA FABBIANI CONTRA VIVIANA CANOSA: "NO SOMOS LO MISMO"



"Ayer me amenazaron desde la pantalla y por privado".



"Viviana Canosa decí lo que tengas que decir".#DDM pic.twitter.com/L8V9Uh1xBr — América TV (@AmericaTV) April 17, 2025

¿Qué dijo Viviana Canosa de Mariana Fabbiani?

Viviana Canosa estaba al aire de su programa, Viviana en Vivo (El Trece), cuando le llegaron las declaraciones de su colega y decidió responderle.

«Sos una cobarde. Con esa sonrisa de leche La Serenísima… hablás de este caso y nunca me nombras. Parece que lo llama a Adrián Suar para decirle que hablo de ella. Es verdad que ayer le mandé un mensaje a su marido, porque me hartó. Es más mala que la peste, nadie la quiere en el canal», expresó la conductora.

«Ayer le dejé un mensaje a su marido, pero no amenazo. Yo nunca trabajé por ser la esposa de nadie, te guste o no. No llames más a mis jefes. Si Suar no me quisiera acá, no me hubiese contratado. ¿Querés pedir mi cabeza en El Trece? No lo vas a conseguir», siguió.

Luego, Viviana Canosa mostró el mensaje que le envió a Mariano Chihade, donde le pidió «que la corten o se pudre todo», y disparó filosa: «Me hinché las pelotas. Yo sé lo que te molestó ayer, pero no es problema mío. Es problema tuyo y de tu marido, arréglenlo en casa. Sí nos conocemos, Mariana. Te conozco mucho. No sos tan buena como te vendés y se nota. Sos tan falsa como tu sonrisa. Llamame a mí, no a Suar».