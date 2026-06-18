Florencia Peña se desvinculó de Luzu TV: el pedido de disculpas que emitió en sus redes

La actriz Florencia Peña realizó un descargo a través de sus redes sociales, luego de que se conociera su desvinculación del streaming donde trabajaba por haber comunicado información falsa sobre Jorge, el padre de Lionel Messi: “Me equivoqué y decidí dar un paso al costado”.

La intérprete se refirió al episodio en el que informó que el progenitor del astro argentino había «muerto», lo cual es totalmente erróneo, y señaló: «Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor».

A través de su cuenta de X y tras la difusión de su salida de Luzu, remarcó: “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”.

“Aún así, me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu. Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”, cerró la intérprete.

El descargo de Flor Peña tras la polémica por la salud de Jorge Messi: «Estoy muy mortificada, repetí lo que me pidieron»

El descargo de la actriz llegó pocas horas después de que la propia familia de Lionel Messi emitiera un comunicado oficial, en el que desmintieron las versiones de un deceso y aclarando que Jorge Messi se encuentra en franca evolución bajo seguimiento médico.

«Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Quiero pedir infinitas disculpas», manifestó Florencia Peña en diálogo con la prensa ambulante, evidenciando el impacto anímico que le provocó la situación. La conductora explicó detalladamente la mecánica del incidente, señalando que la directiva de comunicar el dato provino de la mesa de control de su ciclo en Luzu TV.

Según el relato de Florencia Peña, la urgencia de la transmisión en vivo nubló los protocolos de chequeo habituales del medio. «Me pidieron que lo diga, estaba en shock, no tenía idea de lo que estaba pasando. Estoy temblando porque nunca me pasó algo así. Repetí lo que me pidieron que diga», argumentó en referencia al rol de sus colaboradoras en la cucaracha técnica.