Nico Occhiato pidió disculpas tras el error de Flor Peña sobre Jorge Messi: qué dijo al aire

La preocupación por la salud de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó en los últimos días una enorme repercusión mediática. En ese contexto, un comentario de Florencia Peña durante una emisión de Luzu TV terminó provocando una fuerte polémica y obligó a Nicolás Occhiato a salir a pedir disculpas públicamente.

Todo ocurrió cuando la actriz y conductora se refirió al delicado momento familiar que atraviesa el capitán de la Selección Argentina. Sin embargo, al aire dio por cierta una versión que circulaba en redes sociales y que afirmaba erróneamente que Jorge Messi había fallecido.

La frase generó un inmediato revuelo entre los espectadores y en las redes sociales, donde numerosos usuarios cuestionaron la difusión de una información que no había sido confirmada por ninguna fuente oficial.

El pedido de disculpas de Nicolás Occhiato

Frente a la repercusión que tomó el episodio, Nicolás Occhiato intervino para aclarar la situación y ofrecer disculpas. El conductor explicó que se trató de un error involuntario ocurrido durante la transmisión y remarcó que la información era incorrecta. Además, lamentó la confusión generada alrededor de un tema tan sensible para la familia Messi.

El episodio se produjo en medio de una ola de rumores sobre la salud de Jorge Messi, que en los últimos días motivó especulaciones y versiones de distinto tipo en redes sociales y algunos medios.

Qué se sabe sobre Jorge Messi, El comunicado oficial de la familia

Hasta el momento, distintos medios nacionales informaron que Jorge Messi atraviesa un delicado problema de salud que mantiene en alerta a su entorno más cercano. Sin embargo, frente a la circulación de versiones falsas sobre su fallecimiento, la familia decidió emitir un comunicado para llevar tranquilidad.

En el mensaje difundido públicamente, los allegados al padre de Lionel Messi desmintieron categóricamente los rumores sobre su muerte y aclararon que continúa bajo atención médica. Además, solicitaron respeto y prudencia ante la difusión de información no verificada sobre una situación que consideran estrictamente privada.

La preocupación en torno a su estado de salud cobró aún más relevancia después de que Lionel Messi se mostrara visiblemente emocionado durante el triunfo de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026. La imagen del capitán quebrado en lágrimas tras convertir un gol recorrió el mundo y fue interpretada por muchos como una muestra del difícil momento personal que atraviesa junto a su familia.

Ante las repercusiones que generaron tanto los rumores como los comentarios realizados en distintos medios y plataformas, el entorno de los Messi insistió en la importancia de informarse únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la propagación de versiones falsas.

La reacción en las redes

Tras el comentario de Florencia Peña, las redes sociales se llenaron de críticas y pedidos de mayor responsabilidad al momento de informar sobre cuestiones vinculadas a la salud de figuras públicas.

Muchos usuarios cuestionaron que se reprodujera una versión no confirmada, mientras que otros valoraron la rápida intervención de Occhiato para rectificar la información y pedir disculpas.

El episodio volvió a poner en debate el impacto que tienen los rumores virales y la necesidad de verificar los datos antes de difundir noticias relacionadas con la salud o la vida privada de las personas.