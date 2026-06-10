Frío, manta y Netflix: 8 series ideales para maratonear el fin de semana largo

Cuando bajan las temperaturas, los planes cambian. El café humeante reemplaza a las salidas improvisadas, la manta se vuelve imprescindible y quedarse en casa deja de ser una excusa para convertirse en el mejor plan. Y si además hay un fin de semana largo, la combinación parece perfecta: algo rico para comer, calefacción, luces cálidas y una buena serie para devorar capítulo tras capítulo.

Para quienes buscan historias capaces de atrapar desde el primer episodio, Netflix cuenta con opciones para todos los gustos: thrillers que no dan respiro, dramas que invitan a reflexionar, romances de época y fenómenos globales que siguen dando que hablar.

Estas son algunas de las mejores series para acompañar una maratón de invierno.

«El Eternauta», la serie argentina que todos están viendo

Pocas producciones lograron generar tanto impacto como «El Eternauta». La adaptación de la emblemática historieta argentina combina ciencia ficción, supervivencia y una atmósfera inquietante que resulta ideal para una tarde fría frente a la pantalla.

Con una puesta visual de gran nivel y una historia que mantiene la tensión constante, se convirtió en uno de los mayores éxitos de Netflix.

«Adolescencia», la miniserie que genera conversación

Si la idea es ver una serie corta pero intensa, «Adolescencia» aparece entre las opciones más recomendadas.

La producción británica aborda temas tan actuales como las redes sociales, la violencia juvenil y el impacto del mundo digital en la vida cotidiana. Una historia que interpela y deja pensando mucho después del capítulo final.

«Departamento Q», el thriller nórdico perfecto para el invierno

Hay algo en los policiales escandinavos que combina especialmente bien con los días grises.

«Departamento Q» sigue a un equipo especializado en resolver casos archivados y mezcla misterio, drama y giros inesperados. Ideal para quienes disfrutan de las historias oscuras y los enigmas que se resuelven pieza por pieza.

«El Juego del Calamar», un fenómeno que sigue vigente

Aunque ya es un clásico reciente de la plataforma, sigue siendo una de las mejores opciones para quienes todavía no se sumergieron en este universo.

La serie surcoreana combina acción, suspenso y crítica social en una competencia extrema donde cada decisión puede cambiar el destino de los participantes.

«Bridgerton», romance para una tarde de sofá

Para quienes prefieren historias más ligeras y románticas, «Bridgerton» continúa siendo una apuesta segura.

Vestidos deslumbrantes, escándalos de la alta sociedad londinense, romances imposibles y escenarios espectaculares hacen de esta serie una opción ideal para disfrutar sin apuro durante una tarde de invierno.

«Cobra Kai», una dosis de nostalgia y diversión

La secuela de Karate Kid encontró el equilibrio perfecto entre nostalgia y entretenimiento.

Con capítulos dinámicos, personajes entrañables y una mezcla de humor y acción, es una de esas series que se ven casi sin darse cuenta.

«Black Mirror», para quienes buscan algo más inquietante

Pocas producciones lograron retratar los temores tecnológicos de nuestra época como «Black Mirror».

Cada episodio presenta una historia independiente y plantea preguntas sobre inteligencia artificial, redes sociales, privacidad y el futuro. Una opción ideal para quienes disfrutan de las series que dejan más preguntas que respuestas.

«Merlina», misterio y humor para toda la familia

La versión moderna de la hija de la familia Addams se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

Con una estética oscura, dosis de humor negro y una trama cargada de misterio, «Merlina» es una alternativa perfecta para compartir en familia o con amigos.

El plan perfecto para los días más fríos

Cuando afuera hace frío y el pronóstico invita a quedarse adentro, pocas cosas resultan tan tentadoras como una maratón de series.

Ya sea con una taza de chocolate caliente, una fuente de canelones recién gratinados o simplemente envuelto en una manta, este fin de semana largo ofrece la excusa perfecta para desconectarse de la rutina y sumergirse en algunas de las historias más atrapantes de Netflix.