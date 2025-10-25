Fuerte discusión entre Eugenia Tobal y Andy Chango durante el último programa de MasterChef Celebrity

La última emisión de MasterChef Celebrity tuvo una de sus noches más tensas, ya que, en plena competencia, Eugenia Tobal y Andy Chango protagonizaron un fuerte intercambio que desató incomodidad entre los participantes y sorprendió al público.

“¡Soltá, Andy, dale!”: el fuerte momento entre Eugenia Tobal y Andy Chango en MasterChef Celebrity

El desafío consistía en preparar una torta brownie, pero con una consigna particular: la receta estaba colgada de una soga que atravesaba todas las estaciones de cocina.

La dinámica, pensada para generar diversión, terminó en caos cuando Andy Chango tomó el papel y no lo soltó, impidiendo que los demás concursantes pudieran verlo.

Molesta por la situación, Eugenia Tobal no se contuvo y lo increpó con firmeza: “¡Esperen un poco! ¡Soltá, Andy, dale! Pero soltá, che”, lanzó, visiblemente irritada.

El músico, lejos de calmar las aguas, respondió con sarcasmo: “Pará, desde que era chico no me hablaban así”, lo que generó risas incómodas en el estudio.

Fuera de cámara, la actriz continuó molesta y comentó: “Andy no suelta la soga, así no se puede trabajar”. El momento no pasó desapercibido entre los presentes ni en las redes sociales, donde los fanáticos del programa debatieron sobre quién tenía razón.

Una noche donde la cocina quedó en segundo plano y los egos se llevaron el protagonismo dentro del reality más famoso del país.