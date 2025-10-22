Telefe vuelve a modificar la grilla y desplazó a MasterChef Celebrity: Los motivos 

El popular reality de cocina MasterChef Celebrity, que regresó a la pantalla de Telefe con una nueva temporada bajo la conducción de Wanda Nara, vuelve a sufrir modificaciones en su programación habitual.

Según indicaron desde el canal de las pelotitas, el ciclo gastronómico, que habitualmente se emite de lunes a jueves a las 22:00, ha sido desplazado en varias ocasiones durante las últimas semanas para dar paso a transmisiones deportivas clave y para optimizar el prime time frente a la competencia de otros canales.

Por qué Telefe desplazó a MasterChef Celebrity de su horario habitual

La decisión responde principalmente a la extensa agenda deportiva que maneja Telefe. En los últimos días, eventos como el partido amistoso de la Selección Argentina contra Puerto Rico –transmitido en vivo desde el Chase Stadium de Florida– obligaron a posponer el estreno del reality hasta después de las 23:00 el pasado martes 14 de octubre. De manera similar, la final del Mundial Sub-20 entre Argentina y Marruecos, jugada este domingo 19, desplazó la primera gala de eliminación del programa al horario post-partido, iniciando cerca de las 23:00.»Estos ajustes son inevitables en un calendario tan cargado como el nuestro.

Ahora, el cambio de día se debe al partido entre Flamengo y Racing Club por la semifinal de la Copa Libertadores.

Momi Giardina se ausentó por fiebre y fue directo a la gala de eliminación

La medida, que sorprendió a la audiencia, fue una sanción directa de la producción debido a su ausencia en el desafío de la jornada.

La concursante afectada es Momi Giardina. Al comenzar el programa, la conductora Wanda Nara fue quien tuvo que explicar la situación a los demás participantes y a los televidentes.

Wanda aclaró de inmediato el motivo de la falta de Momi, confirmando que la ausencia se debió a una cuestión de salud: «Bueno, chicos, como verán hoy también tenía que cocinar Momi Giardina. No pudo estar acá. Está enferma, tiene fiebre. Por eso, Momi, te mandamos un beso, cuidate mucho».

A pesar de ser una razón de fuerza mayor, la conductora de Telefe fue enfática al comunicar la consecuencia, basándose en el estricto reglamento del concurso: «Entonces pasa directamente a la gala de eliminación».

De esta manera, la humorista perdió la oportunidad de competir por la salvación y se une automáticamente a la lista de nominados. Ahora, Giardina deberá jugarse su permanencia en la temida gala del fin de semana.

Sus compañeros, aunque preocupados, le enviaron un mensaje de apoyo y aliento desde el estudio: «Te queremos, Momi. ¡Vamos, Momi!», gritaron con entusiasmo.