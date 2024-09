Furia Scaglione y Alex Caniggia le dijeron adiós a su programa de streaming: Por qué fue cancelado

Este viernes Alex Caniggia y Juliana «Furia» Scaglione sorprendieron a la audiencia de su programa «Toda» del canal de streaming «Carajo» despidiendosé de forma definitiva, ya que el programa fue cancelado tras dos meses al aire. El hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis insinuó en su despedida que el show fue cancelado por los bajos números de audiencia.

«Todo tiene un final, y este programa hoy culmina. Sigo con la música y la ropa que me fascina” comenzó diciendo Alex Caniggia para despedirse de forma definitiva del programa de streaming que arrancó hace tan solo dos meses.

El mediatico contó que se irá del país para realizar un programa en el extranjero, aunque no dio más detalles. “Y al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina» afirmó. Luego, Caniggia insinuó que el programa fue cancelado por los bajos números de audiencia.

“Fueron dos meses hermosos. Dos meses muy cortos también. En dos meses la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views. Y eso no le va a pasar a un proyecto nuevo, aunque pongas a Brad Pitt o al que quieras. Esto es un proyecto de a poco, ¿Vos pensás que los otros streams que arrancaron a los dos meses ya tenían 50 mil o 100 mil views? Obviamente que no. Los proyectos tardan, algunos menos, otros más”, explicó.

Por su parte, la ex Gran Hermano también se despidió del público. “La Argentina nos queda chica. Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana” dijo Furia.

“Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno” comentó Juliana, haciendo referencia la salida del periodista Tomás Díaz Cueto y la posterior renuncia de Melina de Piano.

“En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas. Quiero decir ante nada que la rompimos siempre, fuimos virales en todos los portales, en la tele números uno” aseguró el hijo de Mariana Nannis.

“También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días, siempre. Le damos un aplauso al equipo. Gracias por acompañarnos en estos dos meses que fueron hermosos”, concluyó Alexander.