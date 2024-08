Alex Caniggia acusó a Yanina Latorre de haber tenido un romance con su tío: ¿Qué dijo ella al respecto?

Alex Caniggia volvió a poner en escena una vieja historia que involucra a Yanina Latorre y a su tío Gonzalo, en su nuevo programa de streaming ‘Carajo’, donde ahora comparte conducción junto a la ex-participante de Gran Hermano Juliana ‘Furia’ Scaglione.

Alex Caniggia apuntó contra Yanina Latorre

«En el Mundial de Estados Unidos en el ’94, mientras los jugadores iban a entrenar, que esto que lo otro, las mujeres de los jugadores se quedaban en el hotel», recordó el hijo de Claudio Caniggia.

«Y la sin vergüenza de la cornuda de Latorre, la porta apellido… estaba mi tío, era un hombre soltero, fachero, grandote. Y a todo esto, Latorre, el corneta se iba a entrenar y mi tío Gonzalo se la re co… toda«, dijo Alex con la euforia de su co-conductora de fondo.

El recorte del programa no tardó en hacerse viral en redes sociales, al punto que le llegó a la mismísima Yanina Latorre, quien no dudo en citar el tweet y contestarle al hijo de Mariana Nannis y la ex participante de Gran Hermano. “Jajajajaja”, fue la reacción que tuvo la conductora ante el clip de ‘Carajo’.

En otra publicación, la rubia le contestó a una de sus seguidoras que le pedía uno de sus conocidos ‘descargos’ dirigido a Caniggia y Scaglione, a lo que ella tuvo una contundente respuesta: “No le contesto a fracasados”.

Como le voy a contestar! Jajajajaja es lo q busca. Amooooooor. Me chupan un huevo los aspiracionales https://t.co/Bbl3yWboNo — Yanina Latorre (@yanilatorre) August 7, 2024

Yanina Latorre le respondió a «Furia»: «¿Quién sos?»

La exparticipante más polémica de Gran Hermano había apuntado contra Yanina Latorre durante una emisión del streaming «Se picó de Laura Ubfal y Gastón Trezeguet». En principio Juliana arremetió contra LAM y lanzó: «Ya hicieron un programa conmigo, fui la protagonista, se llenaron todos de guita, déjenme vivir. Me van a dejar porque ya no saben de que más hablar, ya no pueden más».

En ese marco, la panelista de LAM le había contestado y fue contundente al decir: “¿Qué descargo voy a hacer de alguien que no existe? ¿Quién es Furia? Es una chica que está agrandada porque estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final, se fue casi con el 70 por ciento de los votos del público en contra».

“Desde que salió de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna, y Gastón Trezeguet le están haciendo creer que es Madonna. Ella habla en tercera persona, se compara con Maradona. Furia, ¿Qué hiciste? ¿Quién sos? Ahora, si me permiten, me voy a lavar los dientes porque solo tengo olor a mierda cuando la nombro”, cerró.