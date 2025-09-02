Se estrenó el primer tráiler de una nueva serie muy esperada, que se estrenará en septiembre en Netflix. Mirá acá la sinopsis y el tráiler.

«La casa Guinness», la nueva serie de Netflix del creador de Peaky Blinders: ¿De qué se trata?

Una nueva producción de Netflix está pronto a estrenar y ya genera una gran expectativa en los seguidores de la plataforma. Se trata de «La casa Guinness«, la esperada serie de Steven Knight, creador de «Peaky Blinders«.

Esta serie explora la vida de los herederos Guinness en el siglo XIX, mostrando rivalidades, secretos y el impacto de la legendaria cervecería en la sociedad de Dublín y Nueva York.

La trama se adentra en el impacto que la muerte de Sir Benjamin Guinness tuvo sobre sus cuatro hijos adultos: Arthur, Edward, Anne y Ben. La narrativa, que combina drama familiar, ambición y secretos, se desarrolla en el contexto de la expansión de la legendaria cervecería irlandesa.

La historia no solo se centra en los herederos de la familia, sino que también incorpora a personajes de la sociedad dublinesa que se vieron afectados por el fenómeno Guinness.

El reparto principal está encabezado por Anthony Boyle, Louis Partridge y Emily Fairn, quienes interpretan a los hijos de Benjamin Guinness. James Norton asume el papel de Sean Rafferty, mientras que Fionn O’Shea, Derva Kirwan, Jack Gleeson y Niamh McCormack completan el elenco.

«La casa Guinness»: ¿Cuándo se estrena y cuántos capítulos tendrá la primera temporada?

«La casa Guinness» llegará a Netflix muy pronto. La esperada serie del creador de «Peaky Blinders» se estrenará en la plataforma el próximo jueves 25 de septiembre.

Además, desde la producción de la serie adelantaron que la primera temporada tendrá un total de 8 episodios. Por el momento, no se confirmó cuántas temporadas tendrá este drama histórico.

Cabe aclarar que «La casa Guinness» no tiene relación alguna con «Peaky Blinders», la recordada serie de drama policial de Steven Knight, que cautivó a una gran audiencia a través de sus seis temporadas.

Netflix: Leonardo Sbaraglia protagoniza «Las Maldiciones», un thriller psicológico que se estrena en septiembre

Netflix estrena «Las Maldiciones«, una ficción de suspenso situada en el norte argentino, que cuenta la historia del secuestro de la hija del gobernador. El responsable del secuestro no es un enemigo externo, sino su propio hombre de confianza, y el trasfondo de este acto revela una conspiración que se remonta trece años atrás. La serie llega a la plataforma el próximo 12 de septiembre.

La producción Hecha en Argentina, cuenta los secretos guardados que salen a la luz: «Sobre política, dramática, un thriller. Tinte Psicológico, Sombrío, De intriga, Suspenso insostenible, Corrupción», afirman en Netflix. La serie, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y creada por Daniel Burman, se compone de tres episodios que sumergen al espectador en una atmósfera de suspenso psicológico y dilemas morales.