Netflix: cómo es el personaje de Lady Gaga en “Merlina 2”

“Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina 2”, anunció Netflix en sus redes sociales. Los detalles.
Lady Gaga forma parte de “Merlina 2”, la popular serie de Netflix, que estrena sus últimos capítulos este 3 de septiembre 2025. “Una visión venenosa. Primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina 2”, anunció la plataforma desde sus redes sociales, a horas de la segunda entrega de capítulos de esta temporada.
En “Merlina 2”, la serie de Netflix, Lady Gaga interpreta a la profesora Rosaline Rotwood y hay gran expectativa por su debut en la serie y por ver cómo se desenvuelve en este nuevo desafío.
La protagonista, Jenna Ortega, es productora en la segunda temporada de “Merlina” y dijo: “Si te gusta Merlina, si te gusta Lady Gaga, deberías estar emocionado por verla en la Parte 2, realmente funciona. Está increíble. Es uno de los pocos y raros ejemplos de alguien que está haciendo lo que debe hacer. Poder verla y contar con ella es una experiencia surrealista”.
Netflix: de qué trata “Merlina 2”
En “Merlina 2”, disponible en Netflix, Merlina Addams (Jenna Ortega) vuelve a recorrer los góticos pasillos de la Academia Nunca Más, donde le esperan nuevos enemigos y desafíos. Esta temporada, deberá lidiar con su familia, amigos y antiguos adversarios, lo que la llevará a vivir otro año de caos sombrío y extravagante.
Armada con su aguda inteligencia y su encanto sarcástico, la adolescente también se verá envuelta en un nuevo y escalofriante misterio sobrenatural. Los creadores y showrunners Alfred Gough y Miles Millar regresan para la escalofriante segunda temporada de Merlina, junto con el director y productor ejecutivo Tim Burton.
