Netflix empieza septiembre con un nuevo catálogo y con sus estrenos llega una de las propuestas más esperadas por el público argentino. Protagonizada por Leonardo Sbaraglia, «Las maldiciones» es una serie que promete cautivar a la audiencia de principio a fin. Cuándo se estrena.

Netflix: Leonardo Sbaraglia protagoniza «Las Maldiciones», un thriller psicológico que se estrena en septiembre

Netflix estrena «Las Maldiciones«, una ficción de suspenso situada en el norte argentino, que cuenta la historia del secuestro de la hija del gobernador. El responsable del secuestro no es un enemigo externo, sino su propio hombre de confianza, y el trasfondo de este acto revela una conspiración que se remonta trece años atrás.

La producción Hecha en Argentina, cuenta los secretos guardados que salen a la luz: «Sobre política, dramática, un thriller. Tinte Psicológico, Sombrío, De intriga, Suspenso insostenible, Corrupción», afirman en Netflix. La serie, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro y creada por Daniel Burman, se compone de tres episodios que sumergen al espectador en una atmósfera de suspenso psicológico y dilemas morales.

Sinopsis

«En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada por su hombre de confianza mientras se vota la sanción de una ley crucial de explotación del litio. A medida que se revelan las motivaciones del secuestrador, sale a la luz una trama secreta que empezó a gestarse hace 13 años y pone en jaque la identidad de la niña. La negociación a contrarreloj desnuda la verdadera naturaleza del poder, los límites del amor y las maldiciones de la filiación»

Elenco

Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner, Francesca Varela, Mónica Antonópulos, Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suarez.

Netflix: Cuándo se estrena «Las Maldiciones», la miniserie protagonizada por Leo Sbaraglia

La serie se suma a la estrategia de Netflix que cuenta con producciones locales, sumando una más a la sección «Hecho en Argentina«. La combinación de un guion sólido, dirección experimentada y un elenco de primer nivel posiciona a «Las Maldiciones» como una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma que se estrenará el 12 de septiembre 2025.