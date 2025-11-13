Gala solidaria: Mirtha Legrand dijo presente en el 37° aniversario de la Fundación Policía Federal

Mirtha Legrand estuvo presente en la gala de la Fundación Policía Federal Argentina, que celebró su aniversario número 37 con una importante recaudación para colaborar con el Hospital Churruca Visca.

En la gala estuvieron las líderes de la Fundación, Amalia Amoedo y Nunzia Locatelli de Bulgheroni, además de Marcos Bulgheroni, Inés Etchebarne Mihanovich, Martín Cabrales, Patricio Bulgheroni, Juan Martín Bulgheroni, Dora Sánchez y Joaquín Berthold, Ezequiel Herzage, Fabián Perechodnik, Taina Laurino de Neuss y Georgie Neuss, entre otros invitados.

La Fundación Policía Federal Argentina fue creada hace 37 años por Amalita Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, con el fin de colaborar con el Hospital Churruca Visca, aportando equipo médico de alta complejidad para que sean utilizados por personas que pertenezcan a la fuerza y por sus familiares.