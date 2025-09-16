Galletas de naranja sin harina: una receta sin TACC fácil y deliciosa

Las galletas son un clásico irresistible que se disfrutan a cualquier hora del día. Además de endulzar la rutina, pueden aportar saciedad entre comidas si se preparan con ingredientes de buena calidad nutricional.

Aunque existen infinidad de recetas, también es posible adaptarlas a distintas necesidades alimentarias, como en el caso de la celiaquía. Una excelente alternativa es elaborarlas sin harina y libres de gluten, logrando un resultado delicioso y apto para todos.

Receta de galletas de naranja sin harina

Esta versión con sabor a naranja es perfecta para intolerantes al gluten o celíacos. Al utilizar ingredientes sin TACC (trigo, avena, centeno y cebada), se obtiene una preparación más ligera, con un exterior crocante y un interior húmedo y aromático.

Ingredientes

150 g de azúcar

Ralladura de 2 naranjas

70 g de manteca

1 pizca de sal

2 huevos

240 g de harina sin gluten (de almendras, arroz o coco)

1 cucharadita de goma xántica

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación paso a paso

Mezclar el azúcar, los huevos, la ralladura de naranja, la manteca y la pizca de sal. Se puede sumar esencia de vainilla, de naranja o incluso unas gotas de licor para intensificar el sabor. Incorporar los ingredientes secos: la harina sin gluten, la goma xántica y el polvo de hornear. Integrar bien hasta obtener una masa homogénea. Formar las galletas con las manos y disponerlas en una bandeja enmantecada. Opcional: rebozarlas en azúcar común o glas para darles un toque extra. Hornear a 180 °C durante 10 minutos o hasta que se doren. Dejar enfriar antes de servir y ¡disfrutar de unas galletas suaves, aromáticas y sin gluten!

Con información de terra y receta de Ale Temporini