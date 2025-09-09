Cómo hacer un budín de naranja ideal para el mate, sin harina ni azúcar
Es una receta fácil, esponjosa y liviana para acompañar la merienda sin culpas. Con ingredientes simples y saludables, este budín se convierte en la opción perfecta para quienes buscan cuidar su alimentación.
El budín de naranja es un clásico de las tardes de mate, pero la versión tradicional suele llevar harina refinada y bastante azúcar. En esta receta, esos ingredientes se reemplazan por alternativas más nutritivas, sin perder el sabor ni la textura esponjosa que lo hace irresistible.
Al no tener harina ni azúcar, este budín resulta más liviano, apto para para celiacos y para quienes buscan controlar el consumo de endulzantes. Además, la naranja aporta frescura, humedad y un aroma natural que lo hace único.
Prepararlo es muy sencillo y no requiere de técnicas complicadas. En pocos pasos, podés disfrutar de un budín casero, saludable y perfecto para acompañar unos mates, un café o una infusión a cualquier hora del día.
Paso a paso: cómo hacer un budín de naranja sin harina ni azúcar
Ingredientes:
- 2 naranjas (jugo y ralladura)
- 3 huevos
- 1 taza de harina de avena o almendras
- ½ taza de endulzante natural (stevia, eritritol o similar)
- ½ taza de aceite neutro o de coco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Opcional: chips de chocolate amargo o nueces
Preparación:
- Precalentar el horno a 180 °C y enmantecar o aceitar un molde de budín.
- Batir los huevos con el endulzante hasta que la mezcla esté espumosa.
- Agregar el aceite, el jugo y la ralladura de naranja, mezclando bien.
- Incorporar la harina de avena o almendras junto con el polvo de hornear.
- Volcar la preparación en el molde y, si se desea, añadir chips de chocolate o nueces por encima.
- Hornear entre 35 y 40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejar enfriar antes de desmoldar y disfrutar acompañado de un buen mate.
