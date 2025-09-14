ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer una torta húmeda de zanahoria saludable, sin gluten ni azúcar

Además de ser una alternativa saludable, esta receta permite adaptaciones según gustos o necesidades. Permite cuidar la salud sin renunciar al sabor, al ser un postre húmedo y esponjoso.

Torta de zanahoria.

Esta torta combina la dulzura natural de la zanahoria con ingredientes que aportan fibra y proteínas, como la avena y los frutos secos. Además, se destaca que este tipo de preparaciones permite cuidar la salud sin renunciar al sabor, al ser un postre húmedo y esponjoso. 

Prepararla es muy sencillo: basta con triturar la zanahoria, mezclarla con huevos, aceite saludable y endulzantes naturales como la miel o el puré de dátiles. Hornear a temperatura moderada asegura que la torta quede tierna por dentro y apenas dorada por fuera, perfecta para acompañar un té o café. 

Además de ser una alternativa saludable, esta receta permite adaptaciones según gustos o necesidades: se puede agregar canela, nueces o pasas para darle más textura y sabor, al convertirla en un postre versátil y completo. 

Paso a paso: cómo preparar una torta húmeda de zanahoria 

Ingredientes

  • 3 zanahorias medianas ralladas finamente 
  • 3 huevos 
  • 100 ml de aceite de oliva o de girasol 
  • 100 g de avena en hojuelas 
  • 50 g de nueces picadas (opcional) 
  • 2 cucharadas de miel o puré de dátiles 
  • 1 cucharadita de canela en polvo 
  • 1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten 
  • Una pizca de sal 

Preparación: 

  • Precalentá el horno a 180 °C y engrasar un molde. 
  • Triturá o rallá las zanahorias hasta que queden finas. 
  • Batí los huevos junto con el aceite y el endulzante elegido. 
  • Mezclá los ingredientes húmedos con la zanahoria rallada. 
  • Incorporá la avena, las nueces, la canela, el polvo de hornear y la sal; mezclar hasta integrar. 
  • Vertí la preparación en el molde y horneá durante 30-40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio. 
  • Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar para que mantenga su humedad y textura. 

