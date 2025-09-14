Cómo hacer una torta húmeda de zanahoria saludable, sin gluten ni azúcar

Esta torta combina la dulzura natural de la zanahoria con ingredientes que aportan fibra y proteínas, como la avena y los frutos secos. Además, se destaca que este tipo de preparaciones permite cuidar la salud sin renunciar al sabor, al ser un postre húmedo y esponjoso.

Prepararla es muy sencillo: basta con triturar la zanahoria, mezclarla con huevos, aceite saludable y endulzantes naturales como la miel o el puré de dátiles. Hornear a temperatura moderada asegura que la torta quede tierna por dentro y apenas dorada por fuera, perfecta para acompañar un té o café.

Además de ser una alternativa saludable, esta receta permite adaptaciones según gustos o necesidades: se puede agregar canela, nueces o pasas para darle más textura y sabor, al convertirla en un postre versátil y completo.

Paso a paso: cómo preparar una torta húmeda de zanahoria

Ingredientes:

3 zanahorias medianas ralladas finamente

3 huevos

100 ml de aceite de oliva o de girasol

100 g de avena en hojuelas

50 g de nueces picadas (opcional)

2 cucharadas de miel o puré de dátiles

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de polvo de hornear sin gluten

Una pizca de sal

Preparación:

Precalentá el horno a 180 °C y engrasar un molde.

Triturá o rallá las zanahorias hasta que queden finas.

Batí los huevos junto con el aceite y el endulzante elegido.

Mezclá los ingredientes húmedos con la zanahoria rallada.

Incorporá la avena, las nueces, la canela, el polvo de hornear y la sal; mezclar hasta integrar.

Vertí la preparación en el molde y horneá durante 30-40 minutos, hasta que al insertar un palillo salga limpio.